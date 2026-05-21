Luka Modric está frente a otro capítulo enorme de su carrera: fue incluido en la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026 y apunta a disputar su quinta Copa del Mundo . Detrás de ese dato aparece una historia que empezó lejos de los estadios: como niño refugiado durante la guerra croata.

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La imagen que resume su infancia es poderosa: un chico jugando al fútbol en el estacionamiento de un hotel, mientras su familia intentaba reconstruir la vida en medio del conflicto.

Durante la Guerra de Independencia de Croacia, la familia de Modric debió abandonar su hogar. Goal recordó que vivieron durante años en el Hotel Kolovare, en Zadar, convertido entonces en refugio para desplazados.

Fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy irá por su quinta Copa del Mundo (5)

Allí, Modric empezó a jugar al fútbol en espacios improvisados. No había una cancha perfecta ni condiciones ideales: había estacionamientos, pasillos, chicos refugiados y una pelota como escape.

Esa etapa no fue un detalle anecdótico. El propio Modric habló en distintas entrevistas sobre cómo la guerra marcó a su familia y moldeó su carácter.

Fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy irá por su quinta Copa del Mundo (4)

De los hoteles al máximo escenario

Croacia incluyó a Modric en su convocatoria definitiva para el Mundial 2026. A los 40 años, el capitán croata apunta a jugar su quinto Mundial.

Fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy irá por su quinta Copa del Mundo (3)

El mediocampista ya disputó las Copas del Mundo de 2006, 2014, 2018 y 2022. En 2018 lideró a Croacia hasta la final y ganó el Balón de Oro del torneo.

En 2022, volvió a ser clave en otro recorrido histórico, con Croacia terminando en el tercer puesto. Su permanencia en la élite es uno de los grandes fenómenos del fútbol moderno.