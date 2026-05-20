Estudiantes de La Plata pagó caro el error de Muslera y perdió ante Flamengo en Brasil

El Pincha jugó un buen partido, pero terminó perdiendo 1 a 0 con el solitario gol de Pedro por la Copa Libertadores de América.

Estudiantes de La Plata no pudo hacer pie en Brasil y fue derrotado 1 a 0 por el Flamengo en un encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores de América. El único tanto de la noche lo convirtió Pedro, en el complemento.

El Pincha hizo el desgaste durante la primera mitad, aguantando con solidez y prestancia los embates del conjunto local. Inclusive contó con la más clara de ese período, cuando Leandro González Pirez ganó en las alturas en un córner y metió un cabezazo que se perdió por muy poco. Mucho tuvo que ver el trabajo de una mitad de cancha muy poblada de futbolistas para no dar espacios.

Error de Muslera y gol de Pedro para la victoria de Flamengo: Embed ERROR DE MUSLERA Y PEDRO PARA EL 1-0 DE FLAMENGO ANTE ESTUDIANTES. pic.twitter.com/dfCBn7iVML — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 21, 2026

La aproximación más peligrosa del local en todo el primer tiempo fue a los 33 minutos, cuando el árbitro cobró penal por un supuesto empujón del defensor Eric Meza sobre el delantero Bruno Henrique. Sin embargo, el VAR rectificó la decisión de Ostojich y la infracción terminó siendo fuera del área Pincharrata.

En el complemento Flamengo mejoró, y se mostró más punzante que su rival. Primero avisó con un tiro libre de Ferreira que se fue cercano, y luego pasó por caja con el gol de Pedro, que aprovechó la mala salida de Fernando Muslera y definió con el arco casi al descubierto. Se trató de un error que el portero uruguayo terminó pagando muy caro.