20 de mayo de 2026 - 23:35

Estudiantes de La Plata pagó caro el error de Muslera y perdió ante Flamengo en Brasil

El Pincha jugó un buen partido, pero terminó perdiendo 1 a 0 con el solitario gol de Pedro por la Copa Libertadores de América.

Flamengo superó a Estudiantes de La Plata

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Pincha hizo el desgaste durante la primera mitad, aguantando con solidez y prestancia los embates del conjunto local. Inclusive contó con la más clara de ese período, cuando Leandro González Pirez ganó en las alturas en un córner y metió un cabezazo que se perdió por muy poco. Mucho tuvo que ver el trabajo de una mitad de cancha muy poblada de futbolistas para no dar espacios.

Error de Muslera y gol de Pedro para la victoria de Flamengo:

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La aproximación más peligrosa del local en todo el primer tiempo fue a los 33 minutos, cuando el árbitro cobró penal por un supuesto empujón del defensor Eric Meza sobre el delantero Bruno Henrique. Sin embargo, el VAR rectificó la decisión de Ostojich y la infracción terminó siendo fuera del área Pincharrata.

En el complemento Flamengo mejoró, y se mostró más punzante que su rival. Primero avisó con un tiro libre de Ferreira que se fue cercano, y luego pasó por caja con el gol de Pedro, que aprovechó la mala salida de Fernando Muslera y definió con el arco casi al descubierto. Se trató de un error que el portero uruguayo terminó pagando muy caro.

Envalentonado por el tanto que significó la apertura del marcador, el dueño de casa continuó apretando y generó varias situaciones que podrían haber significado más goles. Así, Jorge Carrascal perdió en el duelo ante Muslera y Pedro ensayó una chilena que se fue por centímetros.

Importante victoria de Flamengo, sufriendo más de la cuenta para superar a un Estudiantes de La Plata que lamentó el error que le significó perder pisada en el Grupo A de la Copa Libertadores. Ahora tendrá que buscar la clasificación a la siguiente instancia en el último duelo ante Independiente Medellín, el próximo martes en UNO.

Minuto a minuto y estadísticas de Flamengo - Estudiantes de La Plata:

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