Empate con sabor a victoria, River lo igualó sobre el final con un gol de Pereyra

River igualó en el último minuto del encuentro frente a Bragantino de Brasil , por la quinta fecha de la Copa Sudamericana , en un encuentro con el objetivo de asegurarse la primera posición del Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

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El conjunto brasileño se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo tras una llegada que terminó con la definición de Alix Vinicius De Souza, en un tramo en el que el equipo visitante supo aprovechar sus momentos.

El pibe de la cantera Lautaro Pereyra estableció la igualdad para el Millo sobre la hora y armó una fiesta en el Monumental.

Apareció el pibe Pereyra

River, que presentó una formación con varias variantes pensando en la final del próximo domingo ante Belgrano en Córdoba, buscó reaccionar en el complemento y terminó encontrando el empate en el tiempo adicionado, gracias a la aparición del juvenil Lautaro Pereyra, que marcó el 1-1 definitivo en el cierre del partido.

Con este resultado, el equipo de Núñez llega a la última fecha con posibilidades concretas de quedarse con el liderazgo del grupo. Incluso podría asegurarse la clasificación a octavos de final antes de jugar su último compromiso, dependiendo de otros resultados de la zona.

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Bragantino se puso en ventaja en cancha de River



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Pereyra lo empató AGÓNICAMENTE en River tras el remate de Juanfer



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En paralelo, el cuerpo técnico ya piensa en el duelo decisivo del fin de semana, por lo que el encuentro ante Bragantino también funcionó como una oportunidad para administrar cargas y darle minutos a varios futbolistas.

River cerrará su participación en esta fase de grupos la próxima semana en el Monumental, en un contexto en el que todavía puede definir tanto su clasificación como su posición final en la tabla.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Bragantino: