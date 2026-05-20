River y Belgrano jugarán una final con estadio lleno en Córdoba

Las entradas para el partido decisivo del domingo 24 de mayo se agotaron en apenas dos horas. El Mario Alberto Kempes contará con 57 mil espectadores para definir al primer campeón del fútbol argentino.

En menos de dos horas quedaron agotadas todas las entradas para el duelo entre el Millonario y Celeste, en el estadio Mario Alberto Kempes.

River y Belgrano se preparan para protagonizar una final histórica este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdob, donde se definirá al primer campeón del fútbol argentino de la temporada. La expectativa por el encuentro quedó reflejada en la rápida venta de entradas, ya que en apenas dos horas se agotaron todos los tickets disponibles durante la preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Estadio colmadísimo El estadio cordobés lucirá colmado, con una capacidad habilitada para 57 mil espectadores, según lo dispuesto por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial. De esta manera, tanto los hinchas del “Millonario” como los del “Pirata” dirán presente en una jornada que promete un marco imponente y un clima de final.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional River eliminó a Rosario Central en el Monumental EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Precios para socios En cuanto a los valores de las localidades, los socios de River pudieron acceder a las populares Willington por $80.000, mientras que los no socios debieron abonar $150.000. Para las plateas Ardiles, los precios fueron de $120.000 para socios y $180.000 para no socios.

Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba, por la Liga Profesional Belgrano de Córdoba le ganó y eliminó a Argentinos Juniors en la definición por penales. Belgrano Muchas expectativas Del lado de Belgrano, los precios mantuvieron la misma escala: las populares Artime costaron $80.000 para socios y $150.000 para no socios, mientras que las plateas Gasparini tuvieron valores de $120.000 y $180.000 respectivamente.

Con entradas agotadas y una enorme expectativa en ambas parcialidades, Córdoba se prepara para recibir una de las finales más convocantes del fútbol argentino en los últimos años.