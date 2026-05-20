Jonathan Spiff, la nueva joya de River que eligió Coudet para enfrentar a Bragantino

Eduardo Coudet acudió a varios juveniles para afrontar el duelo de Copa Sudamericana ante Bragantino de este miércoles. Entre ellos, resalta el nombre de Jonathan Spiff. El corpulento delantero de la Reserva, con apenas 19 años, se transformó en la gran novedad de la lista de convocados de River.

Eduardo Coudet activó su plan para que River de la talla en la Copa Sudamericana y la final del Apertura

Las urgencias en la enfermería de Núñez, con las sensibles bajas por lesión de Sebastián Driussi y Agustín Ruberto, sumado a la proximidad de la disputa de la final del Apertura contra Belgrano, obligaron al Chacho a mover fichas de manera urgente. Con Colidio y Freitas reservados de cara al torneo doméstico, la cantera asoma como la principal alternativa ofensiva en el banco de relevos.

La determinación de concentrar a Jonathan Spiff fue meditada por el propio Coudet, que lo subió a los entrenamientos del primer equipo a comienzos de semana, lo evaluó de cerca y quedó fascinado con su potencia física.

Nacido en Buenos Aires a principios de 2007, la historia de Spiff guarda detalles interesantes. Su padre, Godwin, llegó desde Nigeria hace dos décadas por razones de trabajo y rápidamente se enamoró del fútbol argentino, adoptando un fanatismo absoluto por Ariel Ortega . Junto a su esposa María formaron una familia en la que Jonathan creció como hincha de River. A los siete años superó su primera prueba en Infantiles y desde allí pasó por todas las categorías menores del club.

Su explosión definitiva se gestó en las inferiores durante las últimas temporadas. Tras romper redes en Sexta División con una marca notable de 19 gritos y sostener el ritmo en Quinta, el entrenador de la Reserva, Marcelo Escudero, lo eligió como punta de lanza de su equipo.

La apuesta de las inferiores de River que Nigeria no quiere dejar escapar:

Embed ⚽ GOLAZO de Jonathan Spiff DE ZURDA para el 3-1 https://t.co/mehcwuvMZY pic.twitter.com/XuwHDnmozs — Millo Reserva (@milloreserva) February 19, 2026

Con una imponente figura que supera el metro ochenta y cinco, muchos hinchas se apuran a compararlo desde las tribunas con el colombiano Miguel Borja. Sin embargo, el juvenil prefiere mirarse en otro espejo del semillero riverplatense: Julián Álvarez. "Le miro todo lo que hace para intentar copiarlo", confesó el propio atacante, quien se define como un delantero moderno, veloz para atacar los espacios y capaz de resolver con ambos perfiles.

Cabe destacar que, al contar con la doble ciudadanía, el seleccionado Sub 20 de Nigeria movió las piezas primero y lo sumó a una preconvocatoria en 2025 pensando en la Copa del Mundo de Chile. Si bien viajó a la tierra de sus ancestros y entrenó con las Águilas Verdes, quedó en las puertas del corte definitivo, manteniendo abierta su disponibilidad para vestir la camiseta albiceleste en el futuro.