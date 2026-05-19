19 de mayo de 2026 - 12:06

La primera predicción del tarot para la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: "Tensiones"

Uno de los astrólogos más famosos de redes sociales reveló qué pasará entre River y Belgrano en la final del Torneo Apertura. El Tarot juega su partido.

River y Belgrano ya se cruzaron en el Torneo Apertura pero en el estadio MÁS Monumental.&nbsp;

River y Belgrano ya se cruzaron en el Torneo Apertura pero en el estadio MÁS Monumental. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Luego de la victoria ante Rosario Central, la final del Apertura comenzó a palpitarse y River sueña con festejar un nuevo campeonato. Motivo por el cual muchos fanáticos se aferran a los primeros análisis astrólogicos que surgieron. “En los últimos 20 años, esta final solo se jugó con 4 Lunas en signos de tierra: 1 empate, 2 victorias para Belgrano y River solo ganó 1”, arranco @lodicelaluna. Y luego siguió.

El análisis de River-Belgrano por la final del Torneo Apertura según el tarot

“Muchas tensiones en la carta. Luna en cuadratura separativa a Plutón. Neptuno en tensión a Neptuno Natal. Mercurio, regente de ángulos importantes, conjunto a Plutón. Pero la Luna en el Ascendente hace trígono al Sol y Mercurio natal”, anticipó para arrancar. Aunque después dio algunas sensaciones positivas.

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“Algo mejor posicionado en la carta eventual Presencia favorable de una luminaria. Gran conjunción Luna-Sol natal activada. Aunque también aparecen varias tensiones importantes“, marcó. Y también destacó a Coudet: “Un Excelente trígono de Júpiter al Sol del ciclo apenas opacado por la oposición de la luna al sol natal”.

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El &uacute;ltimo partido entre River Plate y Belgrano, termin&oacute; con el triunfo dle Millonario por 3-0 en el estadio M&Aacute;S Monumental.&nbsp;

El último partido entre River Plate y Belgrano, terminó con el triunfo dle Millonario por 3-0 en el estadio MÁS Monumental.

Dato no menor: River aparece en la eventual con el Parte del Infortunio y su regente en exilio, algo que puede marcar desgaste, presión o dificultades para sostener ventajas“, completó Matías. Pasando en limpio, el Millonario no tendrá tarea nada sencilla para poder ser campeón del fútbol argentino, y solo quedará esperar que la pelota empiece a rodar.

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