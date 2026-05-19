La primera predicción del tarot para la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: "Tensiones"

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Luego de la victoria ante Rosario Central, la final del Apertura comenzó a palpitarse y River sueña con festejar un nuevo campeonato. Motivo por el cual muchos fanáticos se aferran a los primeros análisis astrólogicos que surgieron. “En los últimos 20 años, esta final solo se jugó con 4 Lunas en signos de tierra: 1 empate, 2 victorias para Belgrano y River solo ganó 1” , arranco @lodicelaluna. Y luego siguió.

“Muchas tensiones en la carta. Luna en cuadratura separativa a Plutón . Neptuno en tensión a Neptuno Natal. Mercurio, regente de ángulos importantes, conjunto a Plutón. Pero la Luna en el Ascendente hace trígono al Sol y Mercurio natal”, anticipó para arrancar. Aunque después dio algunas sensaciones positivas.

Análisis previo de la final entre @RiverPlate y @Belgrano (trabajo que facilita a los que copian y pegan o esperan mis análisis para salir a repetir). Sujeto a análisis de más detalles astrológicos y NO variar el horario estipulado. pic.twitter.com/vxPyF0KLg3

“Algo mejor posicionado en la carta eventual Presencia favorable de una luminaria. Gran conjunción Luna-Sol natal activada. Aunque también aparecen varias tensiones importantes“, marcó. Y también destacó a Coudet: “Un Excelente trígono de Júpiter al Sol del ciclo apenas opacado por la oposición de la luna al sol natal”.

image El último partido entre River Plate y Belgrano, terminó con el triunfo dle Millonario por 3-0 en el estadio MÁS Monumental. Gentileza.

“Dato no menor: River aparece en la eventual con el Parte del Infortunio y su regente en exilio, algo que puede marcar desgaste, presión o dificultades para sostener ventajas“, completó Matías. Pasando en limpio, el Millonario no tendrá tarea nada sencilla para poder ser campeón del fútbol argentino, y solo quedará esperar que la pelota empiece a rodar.