La primera predicción del tarot para la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: "Tensiones"

River y Belgrano se clasificaron para la final del Torneo Apertura del fútbol argentino y los hinchas ya se ilusionan con la posibilidad de conseguir otro título. Mientras que los astrólogos arrancaron también con las clásicas predicciones y hay una de ellas que comenzó a anticipar lo que pasará en el estadio Mario Alberto Kempes. El Tarot también juega su partido.
Luego de la victoria ante Rosario Central, la final del Apertura comenzó a palpitarse y River sueña con festejar un nuevo campeonato. Motivo por el cual muchos fanáticos se aferran a los primeros análisis astrólogicos que surgieron. “En los últimos 20 años, esta final solo se jugó con 4 Lunas en signos de tierra: 1 empate, 2 victorias para Belgrano y River solo ganó 1”, arranco @lodicelaluna. Y luego siguió.
El análisis de River-Belgrano por la final del Torneo Apertura según el tarot
“Muchas tensiones en la carta. Luna en cuadratura separativa a Plutón. Neptuno en tensión a Neptuno Natal. Mercurio, regente de ángulos importantes, conjunto a Plutón. Pero la Luna en el Ascendente hace trígono al Sol y Mercurio natal”, anticipó para arrancar. Aunque después dio algunas sensaciones positivas.
“Algo mejor posicionado en la carta eventual Presencia favorable de una luminaria. Gran conjunción Luna-Sol natal activada. Aunque también aparecen varias tensiones importantes“, marcó. Y también destacó a Coudet: “Un Excelente trígono de Júpiter al Sol del ciclo apenas opacado por la oposición de la luna al sol natal”.
image
El último partido entre River Plate y Belgrano, terminó con el triunfo dle Millonario por 3-0 en el estadio MÁS Monumental.
Gentileza.
“Dato no menor: River aparece en la eventual con el Parte del Infortunio y su regente en exilio, algo que puede marcar desgaste, presión o dificultades para sostener ventajas“, completó Matías. Pasando en limpio, el Millonario no tendrá tarea nada sencilla para poder ser campeón del fútbol argentino, y solo quedará esperar que la pelota empiece a rodar.