18 de mayo de 2026 - 22:03

ATP de Hamburgo: Ugo Carabelli y Etcheverry iniciaron con el pie derecho

El número uno de Argentina en tenis, Tomás Etcheverry debutó con victoria en ATP 500 de Hamburgo. En la jornada ganó también Camilo Ugo Carabelli

En el torneo ATP de Hamburgo, Tomás Etcheverry empezó con el pie derecho.

En el torneo ATP de Hamburgo, Tomás Etcheverry empezó con el pie derecho.

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Cada vez falta menos para Roland Garros, el Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo, la superficie preferida de los argentinos, pero antes de llegar a París, un grupo de tenistas argentinos se presentó en el ATP 500 de Hamburgo, otro clásico de gira europea.

¿Qué pasó en Hamburgo?

El argentino, actualmente en el puesto 27 del ranking ATP, ganó el primer set por 6-3, pero después sufrió la remontada del top ten que se impuso en los siguientes por 6-4 y 6-3 en un total de 2 horas y 9 minutos de partido.

El primer triunfo nacional llegó de la mano de Camilo Ugo Carabelli. El Brujo lo dio vuelta y le ganó al polaco Kamil Majchrzak por 1-6, 6-2 y 6-3 en dos horas exactas de juego sobre el polvo de ladrillo alemán, donde en octavos se cruzará con el estadounidense Frances Tiafoe.

Aplausos para la raqueta número 1 de Argentina

Para cerrar la jornada, la actual mejor raqueta del país se presentó con una buena victoria contra el francés Terence Atmane, al que también había derrotado en el Masters 1000 de Montecarlo.

Etcheverry se quedó con el primero por 6-3 y el segundo lo definió en el tie-break por 7-6(4) para avanzar a la próxima ronda donde lo espera el estadounidense Tommy Paul, sexto preclasificado.

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ATP.&nbsp; Tom&aacute;s Etcheverry avanz&oacute; de ronda en Hamburgo tras vencer a Terence Atmane por&nbsp; 6/2 y 7/6 (4)&nbsp;en una hora y 40 minutos.

ATP. Tomás Etcheverry avanzó de ronda en Hamburgo tras vencer a Terence Atmane por 6/2 y 7/6 (4) en una hora y 40 minutos.

Este martes debutará Burruchaga

El debut de Román Burruchaga fue programado para el martes en el primer turno contra Luciano Darderi, el argentino nacionalizado italiano, que viene de hacer semifinales del Masters 1000 de Roma.

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