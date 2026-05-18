Tenis: Sinner es el número 1 y Tomás Etcheverry logró el mejor puesto de su carrera en el ránking ATP

Jannik Sinner consolidó su dominio en el tenis mundial. Tras coronarse de forma histórica en el Masters 1000 de Roma, el italiano estiró la ventaja en la cima del ranking y le sacó una diferencia de 3.740 puntos a su escolta, Carlos Alcaraz. El español, que se ausentó de los últimos torneos por una lesión en su muñeca, verá desde atrás cómo Sinner llega a Roland Garros como el máximo favorito.
El podio lo completa el alemán Alexander Zverev, quien se mantiene tercero con 5.705 puntos tras caer en los octavos de final en la capital italiana.
Tenis: El gran momento de los argentinos
La actualización del ranking trajo excelentes noticias para el tenis albiceleste, con varios jugadores alcanzando los mejores registros de sus carreras:
Tenis: así está el top ten del Ranking ATP
1º - Jannik Sinner (14.700)
2º - Carlos Alcaraz (11.960)
3º - Alexander Zverev (5.705)
4º - Novak Djokovic (4.710)
5º - Felix Auger-Allassime (4.060)
6º - Ben Shelton (4.030)
7º - Danill Medvedev (3.760)
8º - Taylor Fritz (3.720)
9º - Alex de Miñaur (3.665)
10º - Alexander Bublik (3.230)
Tenis: así están los argentinos en el Ranking ATP
25. Tomás Etcheverry (ARG)
27. Francisco Cerúndolo (ARG)
42. Mariano Navone
54. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)
58. Thiago Tirante (ARG)
66. Román Burruchaga (ARG)
68. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
81. Marco Trungelliti