18 de mayo de 2026 - 17:31

Tenis: Sinner es el número 1 y Tomás Etcheverry logró el mejor puesto de su carrera en el ránking ATP

TENIS. El italiano aprovechó la ausencia de Carlos Alcaraz en los últimos torneos. Llega a Roland Garros como el gran favorito.

Tomás Etcheverry: El platense tocó el cielo con las manos al ubicarse en el puesto 25, el mejor ranking de su historia.

Tomás Etcheverry: El platense tocó el cielo con las manos al ubicarse en el puesto 25, el mejor ranking de su historia.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Jannik Sinner consolidó su dominio en el tenis mundial. Tras coronarse de forma histórica en el Masters 1000 de Roma, el italiano estiró la ventaja en la cima del ranking y le sacó una diferencia de 3.740 puntos a su escolta, Carlos Alcaraz. El español, que se ausentó de los últimos torneos por una lesión en su muñeca, verá desde atrás cómo Sinner llega a Roland Garros como el máximo favorito.

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El podio lo completa el alemán Alexander Zverev, quien se mantiene tercero con 5.705 puntos tras caer en los octavos de final en la capital italiana.

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Jannik Sinner consolid&oacute; su dominio en el tenis mundial.

Jannik Sinner consolidó su dominio en el tenis mundial.

Tenis: El gran momento de los argentinos

La actualización del ranking trajo excelentes noticias para el tenis albiceleste, con varios jugadores alcanzando los mejores registros de sus carreras:

  • Tomás Etcheverry: El platense tocó el cielo con las manos al ubicarse en el puesto 25, el mejor ranking de su historia. De esta manera, se consolida como la raqueta número uno del país, seguido de cerca por Francisco Cerúndolo (27°) y Mariano Navone (42°).

  • Juan Manuel Cerúndolo: Firmó una de las grandes actuaciones de la semana al consagrarse campeón en el ATP de Bordeaux. Este título le permitió escalar 18 posiciones de un solo viaje para plantarse en el puesto 54 del escalafón mundial.

  • Thiago Agustín Tirante: "Karate Kid" también tuvo su párrafo de gloria gracias a una destacada actuación en el Masters de Roma. El argentino avanzó 11 casilleros y escaló hasta la posición 58, marcando así el mejor registro de su trayectoria profesional.

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TENIS. Tomás Etcheverry: El platense tocó el cielo con las manos al ubicarse en el puesto 25, el mejor ranking de su historia.

Tenis: así está el top ten del Ranking ATP

1º - Jannik Sinner (14.700)

2º - Carlos Alcaraz (11.960)

3º - Alexander Zverev (5.705)

4º - Novak Djokovic (4.710)

5º - Felix Auger-Allassime (4.060)

6º - Ben Shelton (4.030)

7º - Danill Medvedev (3.760)

8º - Taylor Fritz (3.720)

9º - Alex de Miñaur (3.665)

10º - Alexander Bublik (3.230)

Tenis: así están los argentinos en el Ranking ATP

25. Tomás Etcheverry (ARG)

27. Francisco Cerúndolo (ARG)

42. Mariano Navone

54. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

58. Thiago Tirante (ARG)

66. Román Burruchaga (ARG)

68. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

81. Marco Trungelliti

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