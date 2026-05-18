Tenis: Sinner es el número 1 y Tomás Etcheverry logró el mejor puesto de su carrera en el ránking ATP

Jannik Sinner consolidó su dominio en el tenis mundial. Tras coronarse de forma histórica en el Masters 1000 de Roma, el italiano estiró la ventaja en la cima del ranking y le sacó una diferencia de 3.740 puntos a su escolta, Carlos Alcaraz. El español, que se ausentó de los últimos torneos por una lesión en su muñeca, verá desde atrás cómo Sinner llega a Roland Garros como el máximo favorito.