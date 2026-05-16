Roma: Horacio Zeballos y Marcel Granollers estarán en la definición del Masters 1000

La dupla de tenistas ya alcanzaron un par de finales en el torneo de Roma en el 2020 y 2024, ambas definiciones las ganaron

Roma. Horacio Zeballos y Marcel Granollers se preparan para su tercera final en el Foro

El Masters 1000 de tenis en Roma vuelve a tener a Horacio Zeballos y Marcel Granollers en la definición. Tras una gran muestra de carácter y jerarquía en semifinales, la pareja hispano-argentina se metió en su décima final de categoría Masters 1000.

Así, buscarán coronarse por tercera vez en el Foro Itálico, donde ya alzaron el título en 2020 y 2024. Zeballos y Granollers vienen de destrabar un partido durísimo en semifinales ante la dupla compuesta por el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek. Se lo llevaron por 6/7(10), 7/5 y 10/2 en el súper tie-break.

En la final se enfrentarán a la pareja italiana del momento: Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Los europeos vienen de eliminar a Christian Harrison y Neal Skupski por 7/6 (9), 3/6 y 10/6. Claro que el ambiente en las tribunas va a intentar jugar un papel central a favor de los locales.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers vs Simone Bolelli y Andrea Vavassori: horario como ver en vivo la final del Masters 1000 de Roma

La final se podrá ver en vivo este domingo en vivo por ESPN y por Disney+ Premium. El horario pautado es a las 9.