Roma: Horacio Zeballos y Marcel Granollers estarán en la definición del Masters 1000

El Masters 1000 de tenis en Roma vuelve a tener a Horacio Zeballos y Marcel Granollers en la definición. Tras una gran muestra de carácter y jerarquía en semifinales, la pareja hispano-argentina se metió en su décima final de categoría Masters 1000.
La dupla de tenistas ya alcanzaron un par de finales en el torneo de Roma en el 2020 y 2024, ambas definiciones las ganaron
El Masters 1000 de tenis en Roma vuelve a tener a Horacio Zeballos y Marcel Granollers en la definición. Tras una gran muestra de carácter y jerarquía en semifinales, la pareja hispano-argentina se metió en su décima final de categoría Masters 1000.
Así, buscarán coronarse por tercera vez en el Foro Itálico, donde ya alzaron el título en 2020 y 2024. Zeballos y Granollers vienen de destrabar un partido durísimo en semifinales ante la dupla compuesta por el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek. Se lo llevaron por 6/7(10), 7/5 y 10/2 en el súper tie-break.
En la final se enfrentarán a la pareja italiana del momento: Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Los europeos vienen de eliminar a Christian Harrison y Neal Skupski por 7/6 (9), 3/6 y 10/6. Claro que el ambiente en las tribunas va a intentar jugar un papel central a favor de los locales.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers vs Simone Bolelli y Andrea Vavassori: horario como ver en vivo la final del Masters 1000 de Roma
La final se podrá ver en vivo este domingo en vivo por ESPN y por Disney+ Premium. El horario pautado es a las 9.
Juan Manuel Cerúndolo logró meterse en la gran final del Challenger 175 de Bordeaux, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo en Francia, al vencer al local Quentin Halys (93°) en las semifinales.
Este domingo, "Juanma" irá por su décima sexta final de ATP Challenger y buscará su consagración número 12 ante el belga Raphael Collignon (68°), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (31°) por 7/6 y 6/1.