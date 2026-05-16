16 de mayo de 2026 - 21:33

Roma: Horacio Zeballos y Marcel Granollers estarán en la definición del Masters 1000

La dupla de tenistas ya alcanzaron un par de finales en el torneo de Roma en el 2020 y 2024, ambas definiciones las ganaron

Roma. Horacio Zeballos y Marcel Granollers&nbsp; se preparan para su tercera final en el Foro

Roma. Horacio Zeballos y Marcel Granollers  se preparan para su tercera final en el Foro

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Juan Manuel Cerúndolo llegó a la final en Francia

Juan Manuel Cerúndolo llegó a la final en Francia

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Masters 1000 de tenis en Roma vuelve a tener a Horacio Zeballos y Marcel Granollers en la definición. Tras una gran muestra de carácter y jerarquía en semifinales, la pareja hispano-argentina se metió en su décima final de categoría Masters 1000.

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Así, buscarán coronarse por tercera vez en el Foro Itálico, donde ya alzaron el título en 2020 y 2024. Zeballos y Granollers vienen de destrabar un partido durísimo en semifinales ante la dupla compuesta por el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek. Se lo llevaron por 6/7(10), 7/5 y 10/2 en el súper tie-break.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers vs Simone Bolelli y Andrea Vavassori: horario como ver en vivo la final del Masters 1000 de Roma

La final se podrá ver en vivo este domingo en vivo por ESPN y por Disney+ Premium. El horario pautado es a las 9.

Cerúndolo es finalista en Francia

Juan Manuel Cerúndolo logró meterse en la gran final del Challenger 175 de Bordeaux, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo en Francia, al vencer al local Quentin Halys (93°) en las semifinales.

Juan manuel cerúndolo
Tenis. Juan Manuel Cerúndolo tuvo una semana brillante y ahora va por la final en Francia

Tenis. Juan Manuel Cerúndolo tuvo una semana brillante y ahora va por la final en Francia

Este domingo, "Juanma" irá por su décima sexta final de ATP Challenger y buscará su consagración número 12 ante el belga Raphael Collignon (68°), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (31°) por 7/6 y 6/1.

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