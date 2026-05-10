10 de mayo de 2026 - 18:26

En Roma, Francisco Cerúndo dice adiós al Masters 1000

La raqueta número 1 del país cayó en Roma ante Lorenzo Musetti, por 7/6 (7) y 6/4. Francisco Cerúndolo se enfoca ahora en el Masters de Montreal

Francisco Cerúndolo le dijo adiós al Masters 1000 de la ciudad de Roma

Francisco Cerúndolo le dijo adiós al Masters 1000 de la ciudad de Roma

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El italiano Lorenzo Musetti dejó en el camino al jugador de tenis Francisco Cerúndolo en un partido marcado por la paridad, la tensión y numerosos cambios de impulso. El deportista oriundo de la ciudad de Buenos Aires no pudo sostener las ventajas que logró en ambos sets y le dijo adiós al torneo Masters 1000 disputado en la ciudad de Roma.

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El primer set fue extremadamente disputado. Cerúndolo encontró el primer quiebre y llegó a contar con un set point, pero no pudo aprovechar sus oportunidades. Musetti reaccionó cada vez que quedó en desventaja y llevó la definición al tie-break, donde mostró mayor templanza para imponerse por 9-7.

En la segunda manga, el jugador de tenis nacional volvió a golpear primero al quebrar en el tercer game. Sin embargo, otra vez la segunda raqueta de Italia, respondió de inmediato y, con mayor solidez desde el fondo de la cancha, consiguió una nueva ruptura para cerrar el partido por 6/4 y avanzar a los octavos de final.

¿Quedan argentinos en el torneo de Roma?

Si están en carrera Mariano Navone y Thiago Tirante en el cuadro principal masculino en el Foro Itálico que tendrán sus respectivos partidos, por la tercera ronda este lunes. La organización aún no entregaba los horarios de estos lances al cierre de esta edición

Mariano Navone (44° del ranking ATP), que viene de conseguir ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (número 5 del mundo) el mejor triunfo de su carrera y enfrentará al serbio Hamad Medjedovic (67°).

En tanto, Thiago Tirante (69°), que en la segunda ronda logró un gran triunfo frente al británico Cameron Norrie (19°) y tendrá un examen difícil ante el italiano Flavio Cobolli (12°).

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