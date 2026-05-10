Faustino Oro hace historia de la buena en el ajedrez mundial en Cerdeña

Faustino Oro volvió a hacer historia y confirmó por qué ya es considerado una de las mayores promesas del ajedrez mundial. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el joven argentino se convirtió en el segundo gran maestro más joven de todos los tiempos, luego de alcanzar la marca necesaria durante el Festival de Cerdeña, en Italia.

El nacido en el barrio porteño de San Cristóbal consiguió la tercera norma de gran maestro tras una actuación brillante en el torneo italiano, donde se mantuvo invicto durante las primeras ocho rondas . La victoria decisiva llegó frente al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala, una partida que terminó siendo determinante para alcanzar el rendimiento exigido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Hasta ese momento, Oro había construido un torneo sólido con triunfos ante el alemán Gerhard Lorscheid, el francés Alexis Tahay, el italiano Guido Caprio y el propio Niedbala, además de empates frente a los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Luke Mendonca. Sin embargo, el momento clave llegó cuando el sorteo determinó que su último rival sería el ruso Ian Nepomniachtchi, ex retador al campeonato mundial y uno de los jugadores más fuertes del planeta.

Lejos de representar un obstáculo imposible, el enfrentamiento terminó beneficiando al argentino. El elevado ranking ELO de Nepomniachtchi permitió que Oro alcanzara automáticamente la performance requerida para convertirse oficialmente en gran maestro, independientemente del resultado final de esa partida. Así, el prodigio argentino completó el objetivo que venía persiguiendo desde hacía meses.

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Un duro camino

El camino no fue sencillo. Oro había conseguido su primera norma de gran maestro en septiembre de 2025 durante el torneo Leyendas & Prodigios de Madrid y la segunda en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en la Argentina. Este año estuvo muy cerca de lograr la tercera tanto en Moscú como en Menorca, aunque en ambas oportunidades quedó a las puertas del récord histórico.

Especialmente dolorosa fue la experiencia en la capital rusa, donde llegó a la última ronda con posibilidades de convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos. Sin embargo, una derrota ante el ruso Aleksey Grevnev le impidió superar la barrera de los 2600 puntos de performance necesarios para romper la marca de Mishra. Aun así, aquel torneo dejó una imagen fuerte: el propio Nepomniachtchi elogió públicamente el talento del argentino y aseguró que se trata de “un talento fuera de lo normal”.

La irrupción de Oro en el ajedrez mundial parece avanzar a una velocidad imposible de dimensionar. Aprendió a jugar durante la pandemia, con apenas seis años, acompañado por sus padres y apoyándose en tutoriales de YouTube. En menos de un lustro pasó de descubrir las reglas del juego a competir de igual a igual con la élite internacional.

Su crecimiento fue meteórico. En junio de 2024 se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia con solo 10 años, 8 meses y 16 días. Meses antes ya había sorprendido al mundo al derrotar al número uno del planeta, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida online. Desde entonces, las comparaciones con figuras extraordinarias del deporte comenzaron a multiplicarse.

El "Messi" del Ajedrez

De hecho, Carlsen llegó a bromear con que “Messi tendrá suerte de ser comparado con Faustino”, alimentando el apodo que ya acompaña al chico argentino: el “Messi del ajedrez”. Más allá de las etiquetas, lo cierto es que Oro continúa derribando récords y acelerando etapas con una naturalidad asombrosa.

Actualmente instalado en Europa para potenciar su desarrollo competitivo, el argentino alcanzó en mayo de 2026 su mejor ranking ELO clásico con 2528 puntos. Y aunque todavía no pudo quedarse con el récord absoluto de precocidad, su nombre ya quedó grabado entre los más jóvenes y talentosos grandes maestros que haya dado la historia del ajedrez.