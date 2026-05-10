Neymar se despide de Santos: hoy es su última oportunidad antes del llamado de Ancelotti para el Mundial 2026

Neymar se enfrenta hoy a una jornada decisiva en la Vila Belmiro. El encuentro contra Red Bull Bragantino marca su despedida del estadio del Santos antes de que Carlo Ancelotti anuncie la lista definitiva para el Mundial 2026. Con solo tres partidos por delante, el astro busca sellar su convocatoria.
La expectativa en Santos es máxima respecto al partido de esta tarde, programado para las 18:30, el cual no es un compromiso más para el mediapunta, sino que representa el inicio de una cuenta regresiva de apenas ocho días para conocer si formará parte del plantel que viajará a la cita mundialista de mediados de año. Carlo Ancelotti dará a conocer los nombres elegidos el próximo 18 de mayo, dejando a Neymar con un margen de maniobra extremadamente estrecho.
La mudanza a Itaquera y el último acto en la Vila Belmiro de Santos
Aunque el Santos tiene otro partido como local programado contra Coritiba por el Brasileirão, ese encuentro no se disputará en su casa histórica. La directiva decidió aprovechar la ausencia de partidos de los otros grandes en la capital para trasladar la localíaen la ciudad de São Paulo. Esto convierte al duelo de hoy contra Bragantino en la despedida formal de Neymar ante su público en la Vila antes del veredicto del entrenador italiano.
El escenario que rodea al crack está lejos de ser el ideal: Santos atraviesa un momento crítico en la tabla de posiciones, ocupando el puesto 16 con apenas 15 puntos, rozando la zona de descenso. La presión por obtener resultados inmediatos se suma a la necesidad individual de Neymar de demostrar que sigue siendo una pieza fundamental para la Selección brasileña en un contexto de alta exigencia.
Neymar Junior
Neymar quiere volver a la selección de Brasil
La situación en el plano internacional también es delicada, ya que el Peixe marcha último en el Grupo D de la Copa Sudamericana tras cuatro jornadas sin conocer la victoria. Este presente deportivo bajo las órdenes de Cuca pone a Neymar en una posición compleja, debido a que debe liderar la recuperación de su club mientras intenta convencer a Ancelotti de que su nivel es el adecuado para el mundial.
Ancelotti dio su primera lista de convocados en Brasil y dejó afuera a Neymar.jpeg
Ancelotti dará la lista de convocados para el Mundial 2026 el próximo 18 de mayo.
GENTILEZA.
Después de hoy, al astro solo le restan dos batallas contra el Coritiba, siendo la primera por la Copa del Brasil en condición de visitante y la segunda marcará el cierre de esta etapa en el estadio del Corinthians. Con el reloj corriendo, cada minuto en cancha será evaluado bajo la lupa de un cuerpo técnico que busca solidez y regularidad antes del 18 de mayo.