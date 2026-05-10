Neymar se despide de Santos: hoy es su última oportunidad antes del llamado de Ancelotti para el Mundial 2026

El crack del Peixe tiene ocho días para asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Jugará hoy contra Bragantino y luego mudará la localía a Itaquera frente a Coritiba.

Santos vs Bragantino: por qué el partido de hoy define el futuro de Neymar en el Mundial 2026.

Neymar se enfrenta hoy a una jornada decisiva en la Vila Belmiro. El encuentro contra Red Bull Bragantino marca su despedida del estadio del Santos antes de que Carlo Ancelotti anuncie la lista definitiva para el Mundial 2026. Con solo tres partidos por delante, el astro busca sellar su convocatoria.

La expectativa en Santos es máxima respecto al partido de esta tarde, programado para las 18:30, el cual no es un compromiso más para el mediapunta, sino que representa el inicio de una cuenta regresiva de apenas ocho días para conocer si formará parte del plantel que viajará a la cita mundialista de mediados de año. Carlo Ancelotti dará a conocer los nombres elegidos el próximo 18 de mayo, dejando a Neymar con un margen de maniobra extremadamente estrecho.

Neymar Neymar, figura del Santos. Gentileza

La mudanza a Itaquera y el último acto en la Vila Belmiro de Santos Aunque el Santos tiene otro partido como local programado contra Coritiba por el Brasileirão, ese encuentro no se disputará en su casa histórica. La directiva decidió aprovechar la ausencia de partidos de los otros grandes en la capital para trasladar la localíaen la ciudad de São Paulo. Esto convierte al duelo de hoy contra Bragantino en la despedida formal de Neymar ante su público en la Vila antes del veredicto del entrenador italiano.

El escenario que rodea al crack está lejos de ser el ideal: Santos atraviesa un momento crítico en la tabla de posiciones, ocupando el puesto 16 con apenas 15 puntos, rozando la zona de descenso. La presión por obtener resultados inmediatos se suma a la necesidad individual de Neymar de demostrar que sigue siendo una pieza fundamental para la Selección brasileña en un contexto de alta exigencia.