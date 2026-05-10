"Descanso eterno": Belgrano eliminó a Talleres y desató el caos en redes con un polémico aviso fúnebre

Belgrano vive horas de euforia absoluta tras vencer a Talleres por 1-0 en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 . El triunfo, conseguido como visitante, no solo le dio el pase a los cuartos de final, sino que desató una guerra digital por un posteo oficial del club que simuló un aviso fúnebre para su rival.

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El clásico cordobés del Torneo Apertura 2026 quedará en los libros como uno de los más trascendentes de la historia reciente. Tras el pitazo final y el 1-0 a favor del Pirata , la cuenta oficial de Belgrano en la red social X publicó un mensaje que rompió con el protocolo habitual de los clubes de primera división.

La imagen publicada simulaba un aviso fúnebre tradicional. El texto comenzaba con la frase: "Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino" . La publicación continuaba invitando a elevar una oración por su descanso eterno y cerraba con la firma: "Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B".

Este polémico posteo generó una viralización inmediata y, para algunos hinchas de la T, el mensaje fue recibido como una falta de respeto que excedía el marco de la rivalidad deportiva.

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La burla digital no se detuvo ahí, ya que Belgrano también compartió un video del delantero Emiliano Rigoni tomando agua y diciendo a cámara: "Hace frío". Además, publicaron una foto del estadio Mario Alberto Kempes vacío con el texto: "Te juro que tiene volumen", en referencia al silencio de la parcialidad local tras la eliminación.

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El golpe de gracia fue dirigido hacia Guido Herrera, arquero y capitán de Talleres, quien terminó expulsado tras un cruce con Lucas Passerini. El club rescató un posteo de Herrera del año 2013, cuando aún jugaba en las inferiores de Belgrano, donde celebraba un triunfo diciendo: "Qué lindo ganarle a las Gallinas... Vamooooss Belgranooo".

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Con esta victoria histórica, el equipo de Alberdi ya tiene la mente puesta en los cuartos de final. Su próximo rival será Unión de Santa Fe y el encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra.