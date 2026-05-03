3 de mayo de 2026 - 20:48

River cerró la fase de grupos del Torneo Apertura con una sorpresiva derrota

El Millonario cayó como local ante Atlético Tucumán, en el cierre de la fase inicial del Torneo Apertura.

River no encuentra respuestas y la jerarquía de Acuña no es suficiente para marcar el rumbo a sus compañeros.

River no encuentra respuestas y la jerarquía de Acuña no es suficiente para marcar el rumbo a sus compañeros.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate perdió 1-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental, por la 9° fecha del Torneo Apertura, en una noche que dejó una imagen preocupante del equipo local. El gol de Renzo Tesuri terminó reflejando un desarrollo en el que la visita fue más inteligente, más ordenada y, sobre todo, más efectiva en los momentos clave del partido.

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Desde el inicio, Atlético Tucumán mostró que no iba a ser un equipo pasivo. Se plantó bien en campo propio, cerró espacios y cada vez que pudo salió con velocidad para lastimar. River, en cambio, tuvo un arranque con algunas aproximaciones, pero sin claridad ni precisión en los últimos metros. La sensación general fue de un equipo acelerado, impreciso y desconectado en ataque.

River Plate I
River se vio sorprendido por una buena noche de Atlético Tucumán, que salió a jugarle de igual a igual.

River se vio sorprendido por una buena noche de Atlético Tucumán, que salió a jugarle de igual a igual.

El gol de Tesuri llegó tras una jugada bien elaborada por la visita y expuso una defensa de River que no logró resolver una acción simple. A partir de allí, el conjunto visitante entendió el partido: se replegó con orden, redujo espacios y obligó al local a caer en centros previsibles y remates forzados.

River, tan cerca y tan lejos

El equipo del Chacho Coudet tuvo algunas chances para empatar, especialmente en el primer tiempo y en el arranque del segundo. Hubo situaciones claras dentro del área, un travesaño tras un remate de Maximiliano Salas y varias intervenciones del arquero visitante, pero en ningún momento logró sostener una idea de juego fluida. La acumulación de delanteros y cambios ofensivos tampoco modificó el desarrollo: el equipo dependió más de impulsos individuales que de una construcción colectiva.

Atlético Tucumán, por su parte, fue creciendo con el correr de los minutos. No solo defendió con firmeza, sino que también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, especialmente en transiciones rápidas que complicaron cada vez que el Millonario quedó mal parado. Incluso en el tramo final, el elenco tucumano estuvo cerca de liquidarlo, pero falló en el pase final.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Atlético Tucumán:

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