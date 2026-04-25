25 de abril de 2026 - 11:33

Liga Profesional: con tres clásicos, se va armando el cuadro de Playoffs

Con ocho equipos ya clasificados, la mitad del cuadro de los duelos de eliminación directa del Torneo Apertura ya está confirmado.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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A esta altura de la semana, con prácticamente la mitad del fin de semana por disputarse, el campeonato argentino ya comienza a dar detalles de lo que podrían ser los cruces a partido único e ilusiona con la posibilidad de que se den tres clásicos picantes del fútbol vernáculo. Pero todo dependerá de lo que suceda en la última fecha.

El panorama en la Zona A:

Defensa y Justicia vs. Boca
En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia.

En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia.

En la Zona A, Boca logró asegurarse la localía en el primer duelo de playoffs, después de vencer categóricamente a Defensa y Justicia por 4 a 0. Junto con el Xeneize, ya adquirieron su boleto Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Talleres y Lanús.

Mientras tanto, la pelea del sexto al octavo puesto está que arde. Entre San Lorenzo y Defensa, que es el primero de los que no clasifican, hay apenas tres puntos y todo puede pasar. Los que están allí peleando son el Cuervo, Independiente, Unión, el mencionado Halcón de Varela, y se pueden sumar Instituto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza si ganan sus partidos.

Así está la Zona B:

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia mostró buenos argumentos en la primera parte del duelo ante Banfield, luego perdió claridad.

Independiente Rivadavia mostró buenos argumentos en la primera parte del duelo ante Banfield, luego perdió claridad.

En cuando a la Zona B, los elencos que ya aseguraron su continuidad son Independiente Rivadavia (por ahora el mejor y quien se asegura ser local en todos los cruces), Rosario Central, River Plate, y Argentinos Juniors.

De allí para abajo la cosa también está muy peleada. Belgrano, Huracán, Barracas Central, Racing Club, Gimnasia de La Plata, Tigre y hasta Sarmiento cuentan con chances de meterse. Aunque cabe destacar que el choque entre estos últimos dos conjuntos dejará un herido mortal (o a ambos) respecto al objetivo de clasificar.

El cuadro de playoffs, con partidos de mucho peso:

image
Independiente busca meterse en el partido que por ahora se le escapa frente a Belgrano.

Independiente busca meterse en el partido que por ahora se le escapa frente a Belgrano.

Con este panorama, por ahora los octavos de final del Apertura entregarían partidos inolvidables. Boca jugaría con Racing, reeditando la disputa del Clausura 2025; River enfrentaría en el Monumental a San Lorenzo, y el plato fuerte sería el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Independiente Rivadavia, mientras tanto, iría con Unión de Santa Fe.

Falta una fecha, la postergada por el paro general de la AFA algunas semanas atrás. Allí se definirá la hoja de ruta del fútbol argentino, que promete ser apasionante y contar con encuentros de alto voltaje.

¿Cómo se darían los cruces de la Liga Profesional?

  • Boca*(1º A) vs. Racing (8º B)
  • Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús (5°A)
  • Rosario Central* (2º B) vs. Independiente (7º A)
  • Vélez* (3º A) vs. Huracán (6° B)
  • Independiente Rivadavia* (1º B) vs. Unión (8° A)
  • Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)
  • Estudiantes* (2° A) vs. Barracas Central (7° B)
  • River* (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

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