Estados Unidos tuvo su show de apertura del Mundial 2026 con Katy Perry y más estrellas

Luego de los eventos artísticos desarrollados en el Estadio Azteca de México y el BMO Field de Canadá, el Mundial 2026 vivió su tercera inauguración con el show organizado por Estados Unidos en el imponente SoFi Stadium de Los Angeles.

Cuando se piensa en un show de primer nivel dentro de un encuentro deportivo, es imposible no remitirse a Estados Unidos, y en especial al entretiempo del Super Bowl. El país del norte ha organizado fiestas icónicas con figuras de primerísimo nivel como Michael Jackson, Prince, Rolling Stones, y Bad Bunny.

Había una enorme expectativa sobre lo que se tenía pensado para el acto de inicio del Mundial 2026. Pero, si bien no falló, tampoco estuvo a la altura de esos grandes antecedentes. Al igual que en México y Canadá, el show contó con poco tiempo y casi no tuvo un hilo conductor por fuera de las canciones.

La primera parte se llamó Un sólo latir, que abrió con una voz en off y un tradicional drumline (grupo de redoblantes) dándole paso a la aparición del fútbol sobre un mapa de los Estados Unidos. En paralelo, se desplegó un escenario en el centro del campo, donde Future y Tyla cantaron la canción Game Time.

Lisa, Anitta y Rema tomaron la posta interpretando Goals, mientras diversas figuras representativas de arquitectura e infraestructura iban apareciendo en el fondo. La Estatua de la Libertad, el Golden Gate, la Ruta 66, y hasta el icónico cartel de "Welcome To Las Vegas" . En la parte alta del estadio brilló en dorado la palabra FIFA.

Con la finalización del primer bloque de diez minutos del acto inaugural, se dio un largo parate en el cual se retiró el cobertor del campo de juego para los trabajos de activación física, se compartió las alineaciones de los equipos, y la gente bailó en la Dance Cam.

Katy Perry abrió oficialmente el Mundial 2026:

La segunda etapa del show comenzó con las palabras de Jason Sudeikis, el protagonista de la serie de fútbol Ted Lasso, para darle paso a las banderas de todos los equipos participantes en el certamen. Una por una fueron ingresando al centro del césped, formando un círculo alrededor de Katy Perry, la cantante que le puso el broche de oro a la noche con la pieza musical Wonder.

Pasó la previa del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, con la sensación de que el triple acto de forma conjunta con México y Canadá tuvo múltiples artistas en escena y un gran despliegue, pero muy poco corazón futbolero.