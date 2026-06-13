Estados Unidos borró de la cancha a Paraguay, y le ganó 4 a 1 en el debut del Mundial 2026

Estados Unidos vapuleó a Paraguay en su debut en el Mundial 2026 , con un primer tiempo para colgar en un cuadrito. Fue 4 a 1 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con goles de Bobadilla en contra, Balogun en dos oportunidades y Reyna. Descontó Mauricio.

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La primera mitad del elenco norteamericano fue una verdadera exhibición de fútbol. Dominó la pelota de principio a fin con un porcentaje de posesión superior al 80%, y apabulló en cada sector del campo a su rival. No lo dejó respirar ni lo perdonó.

El que llevó la batuta del equipo fue Christian Pulisic, siempre movedizo y punzante. De entrada, entendió que debía explotar la espalda del lateral derecho Juan José Cáceres, al que volvió loco.

A los 7’ se abrió el marcador, con una gran acción del mencionado futbolista local dejando a tres rivales en el camino y metiendo un centro rasante que Bobadilla se llevó puesto para terminar marcando en propia puerta.

¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4pCfNqxikX

Pulisic volvió a hacerse sentir sobre 16 minutos, cuando Robinson le metió una pelota punzante que terminó con el centro para la buena definición del delantero Balogun.

Balogun estampó el segundo de Estados Unidos:

Embed ¡¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÓN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... ¿El festejo? ¡en la cara de Alfaro!



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La fórmula del pase directo entre líneas también decantó en el tercero. En esa ocasión, el que metió una gran pelota fue Tillman, y el 20 se hizo presente nuevamente en el marcador con un tremendo enganche entre dos y una definición al ángulo.

Paraguay no hacía pie, y pareció mantenerse siempre en la cornisa. Cada ataque local fue clarísimo y dañó muchísimo táctica y psicológicamente, y la respuesta nunca pudo llegar.

Para la segunda mitad, Alfaro decidió mandar al campo a Mauricio con el objetivo de custodiar mejor el sector izquierdo, y abrió a la derecha a Almirón. Pero la presión norteamericana no cedió, en una gran muestra de capacidad física.

Estados Unidos transformó la victoria en goleada:

Embed Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT.



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Con el paso del tiempo, el cuadro sudamericano comenzó a tener un poco más la pelota y trató de recuperar terreno perdido con la jerarquía de Julio Enciso y el ingreso del hombre de Independiente Rivadavia Alex Arce. Así, Paraguay logró lo que un rato antes parecía imposible. A los 25’ Gill sacó largo, Arce se la bajó a Almirón para que la pelee entre dos futbolistas y le ceda la pelota a Mauricio, que convirtió el 1-3.

Llegó el del honor para Paraguay:

Embed ¡PRIMER GOL DE PARAGUAY EN LA COPA DEL MUNDO 2026! Se juntaron los que saben: Almirón, Enciso y Mauricio la mandó a guardar para el 1-3 ante Estados Unidos.



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Después del gol Estados Unidos reaccionó. Monopolizó una vez el balón, imprimiéndole velocidad y vértigo de mitad de campo hacia adelante. A partir de esta situación se dieron varias situaciones claras para el cuarto gol, que llegó sobre la última del encuentro con un gran remate de Reyna de tres dedos que superó la resistencia de Gill.

La fecha 2 tendrá a Estados Unidos enfrentando a Australia el próximo viernes desde las 16 horas en Seattle, mientras que Paraguay chocará con Turquía a las 00 horas del sábado 20 en Santa Clara.

Golazo de Reyna para el 4 a 1:

Embed ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! ⚽️ Reyna clava un golazo en la última jugada y sella la goleada en el debut



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Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto