A lo Azzaro: minuto de silencio en la TV de Sudáfrica tras el papelón ante México en el Mundial 2026

La derrota de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 dejó una imagen tan llamativa como inesperada. Tras la caída por 2 a 0 frente a México en el estadio Azteca, los analistas de Sporty TV, una de las plataformas deportivas más importantes del continente africano, protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral: realizaron un minuto de silencio en vivo para expresar su desazón por el resultado.

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La escena se dio apenas finalizado el encuentro de este jueves, correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

En el estudio, los exfutbolistas Benedict Saul McCarthy, actual entrenador de la selección de Kenia, y Quinton Fortune, exjugador del Manchester United e integrante del cuerpo técnico del Real Oviedo, permanecieron en silencio frente a las cámaras , con gestos de resignación y evidente incomodidad.

Las imágenes mostraron a ambos tratando de mantener la compostura, aunque por momentos parecía difícil contener una sonrisa nerviosa ante lo insólito de la situación.

El clima de frustración reflejó el golpe que significó para los sudafricanos comenzar la Copa del Mundo con una derrota ante el seleccionado mexicano.

A lo Azzaro en Sudáfrica: un recuerdo inevitable para los argentinos

El episodio no tardó en despertar comparaciones con uno de los momentos más polémicos de la televisión argentina durante el Mundial de Rusia 2018.

En junio de aquel año, luego de la dura derrota de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Croacia en la fase de grupos, el programa "No Todo Pasa" de TyC Sports abrió su emisión con un minuto de silencio.

Embed - Tyc Sport - Minuto de Silencio

El gesto fue impulsado por el periodista Flavio Azzaro y acompañado por el resto del panel, que permaneció de pie y mirando a cámara para simbolizar que el equipo dirigido entonces por Jorge Sampaoli estaba "muerto" futbolísticamente.

La escena generó un fuerte rechazo en las redes sociales y entre colegas del periodismo deportivo. Las críticas apuntaron tanto al tono dramático elegido como a los cuestionamientos que parte del panel dirigió hacia Lionel Messi en aquellos días.

Tras la finalización de ese Mundial, Azzaro dejó de formar parte de la señal deportiva.