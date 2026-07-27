27 de julio de 2026 - 18:39

Gimnasia y Esgrima y un desafío gigante ante San Lorenzo por el Clausura: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Torneo Clausura. Todos los detalles.

En su primer duelo del torneo Clausura, el Lobo cantó victoria ante Central Córdoba. Hoy, duelo muy difícil con San Lorenzo.&nbsp;

En su primer duelo del torneo Clausura, el Lobo cantó victoria ante Central Córdoba. Hoy, duelo muy difícil con San Lorenzo. 

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Cómo llega Gimnsaia al duelo con San Lorenzo por la 2º fecha del Torneo Clausura

El Lobo llega fortalecido luego del triunfo por 1 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie, un resultado que le permitió comenzar el campeonato con confianza y sumar tres puntos importantes ante su gente con un gol de Agustín Módica.

Cómo llega San Lorenzo al duelo con Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito llega golpeado tras quedar eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra. Además, comenzó el Clausura con una derrota por 1 a 0 frente a Lanús, por lo que necesita una reacción para recuperar la confianza.

En cuanto a la formación, Darío Franco repetiría el mismo equipo que venció a Central Córdoba, apostando a darle continuidad a un once que dejó buenas sensaciones, especialmente en el segundo tiempo.

Néstor Gorosito aún no logra una victoria desde que asumió en San Lorenzo.

Néstor Gorosito aún no logra una victoria desde que asumió en San Lorenzo.

Por el lado del Ciclón, Gorosito analiza modificaciones luego de los últimos resultados. Una de las variantes obligadas sería la salida de Manuel Insaurralde, quien no integra la lista de convocados. En su lugar ingresaría Nicolás Blanco, lateral derecho de 19 años.

El encuentro representa una buena oportunidad para Gimnasia de confirmar que el triunfo del debut no fue casualidad y seguir consolidando su idea futbolística. Del otro lado estará un San Lorenzo urgido por revertir su presente. Dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de sumar.

La probable formación de San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzon, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Gonzalo Alassia, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

La probable formación de Gimnasia vs. San Lorenzo por la 2º fecha del Torneo Clausura

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini, Facundo Lencioni; Blas Armoa Agustín Módica. DT: Darío Franco

San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura: todos los datos

Estadio: Pedro Bidegain

Hora: 19

Arbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium.

San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura: minuto a minuto

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