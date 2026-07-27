Gimnasia y Esgrima y un desafío gigante ante San Lorenzo por el Clausura: hora, formaciones y TV

Tras el auspicioso debut con victoria en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima afrontará este martes una prueba de mayor exigencia . Desde las 19, el conjunto mendocino visitará a San Lorenzo , en el estadio Pedro Bidegain , en uno de los encuentros adelantados de la segunda fecha del certamen. El encuentro que se verá por ESPN Premium y será dirigido por Fernando Echenique.

El Lobo llega fortalecido luego del triunfo por 1 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie, un resultado que le permitió comenzar el campeonato con confianza y sumar tres puntos importantes ante su gente con un gol de Agustín Módica.

Gimnasia y Esgrima metió un triufanzo en su debut ante Central Córdoba por 1-0 en el Clausura 2026.

Más allá del buen arranque, el entrenador Darío Franco reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, especialmente en el funcionamiento defensivo. Sin embargo, destacó la respuesta de sus dirigidos y la actitud mostrada en el estreno.

"Aún tenemos mucho para mejorar, pero lo que más rescato es la actitud de los futbolistas para hacerse fuertes de local y sumar puntos importantes" , expresó el DT en conferencia de prensa, al tiempo que realizó una autocrítica sobre algunos aspectos del rendimiento colectivo.

Ahora el desafío será diferente. Gimnasia deberá medirse con un San Lorenzo que atraviesa un momento complicado y que buscará recuperarse frente a su público.

Cómo llega San Lorenzo al duelo con Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito llega golpeado tras quedar eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra. Además, comenzó el Clausura con una derrota por 1 a 0 frente a Lanús, por lo que necesita una reacción para recuperar la confianza.

En cuanto a la formación, Darío Franco repetiría el mismo equipo que venció a Central Córdoba, apostando a darle continuidad a un once que dejó buenas sensaciones, especialmente en el segundo tiempo.

Néstor Gorosito aún no logra una victoria desde que asumió en San Lorenzo. Gentileza.

Por el lado del Ciclón, Gorosito analiza modificaciones luego de los últimos resultados. Una de las variantes obligadas sería la salida de Manuel Insaurralde, quien no integra la lista de convocados. En su lugar ingresaría Nicolás Blanco, lateral derecho de 19 años.

El encuentro representa una buena oportunidad para Gimnasia de confirmar que el triunfo del debut no fue casualidad y seguir consolidando su idea futbolística. Del otro lado estará un San Lorenzo urgido por revertir su presente. Dos equipos con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de sumar.

La probable formación de San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzon, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Gonzalo Alassia, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

La probable formación de Gimnasia vs. San Lorenzo por la 2º fecha del Torneo Clausura

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini, Facundo Lencioni; Blas Armoa Agustín Módica. DT: Darío Franco

San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura: todos los datos

Estadio: Pedro Bidegain

Hora: 19

Arbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium.

San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura: minuto a minuto