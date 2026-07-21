21 de julio de 2026 - 18:39

Gariano a Gimnasia y Esgrima y Carranza a Independiente: los árbitros de la fecha 1 del Torneo Clausura

AFA informó las ternas arbitrales para la primera jornada de competencia: Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba e Independiente visita a Atlético Tucumán.

Gariano dirigirá a Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Gariano dirigirá a Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba de Santiago del Estero. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Liga Profesional dio a conocer las ternas arbitrales para la inminente primera jornada de competencia, la cual se abrirá con el campeón Belgrano ante Rosario Central en Córdoba.

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El entrenador se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el equipo, sin dejar de reconocer que no se jugó bien, pero fueron contundentes a la hora del gol.

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Los árbitros de la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B-

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gerardo Lencina

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Iván Núñez

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal-

  • Árbitro: Daniel Zamora
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Javier Uziga

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba -Zona A-

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Joaquín Gil

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B-

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Matías Ansede
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Bresba

19.00 Vélez – Instituto -Zona A-

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Gisella Bosso

21.15 Huracán – Banfield -Zona B-

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Diego Verlotta

21.15 Platense – Unión -Zona A-

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B-

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Diego Martin
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Franco Moron
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Nahuel Viñas

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A-

  • Árbitro: Ignacio Baliño
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Javier Mihura

19.15 River – Barracas Central -Zona B-

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Mariana De Almeida

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A-

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Nelson Sosa

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia. -Zona B-

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: César Ceballo
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • AVAR: Julio Fernandez

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A-

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Lucas Germanotta

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A-

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Romero
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