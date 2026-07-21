Gariano a Gimnasia y Esgrima y Carranza a Independiente: los árbitros de la fecha 1 del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer las ternas arbitrales para la inminente primera jornada de competencia, la cual se abrirá con el campeón Belgrano ante Rosario Central en Córdoba.
El jueves comenzará el Torneo Clausura, motivo por el cual la Liga Profesional confirmó los cuerpo arbitrales para los 15 partidos: Andrés Gariano estará a cargo de Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba en el Víctor Legrotaglie y Alvaro Carranza en Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia.
19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gerardo Lencina
19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal-
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Uziga
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba -Zona A-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Joaquín Gil
19.00 Racing – Gimnasia -Zona B-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Matías Ansede
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Sebastián Bresba
19.00 Vélez – Instituto -Zona A-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gisella Bosso
21.15 Huracán – Banfield -Zona B-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Verlotta
21.15 Platense – Unión -Zona A-
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Nahuel Viñas
17.00 Newell’s – Talleres -Zona A-
- Árbitro: Ignacio Baliño
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Mihura
19.15 River – Barracas Central -Zona B-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Mariana De Almeida
21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Nelson Sosa
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia. -Zona B-
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: César Ceballo
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Julio Fernandez
17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Lucas Germanotta
19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Romero