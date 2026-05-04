"Los resultados mandan": Darío Franco y un cierre que sostiene su ciclo en Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima mostró carácter y se quedó con un triunfo clave frente a Defensa y Justicia

La llegada de Darío Franco ha sido, en términos de resultados, positiva. Más allá de que la goleada en el clásico opacó este tramo del torneo, el equipo mostró capacidad de reacción en un momento clave.

Contra todos los males de ese mundo, el Lobo salió a su cancha y, frente a su gente, levantó la cabeza. Dejó atrás la dura derrota en el clásico y consiguió una victoria fundamental ante Defensa y Justicia, que llegó a Mendoza necesitado de un triunfo para meterse en los playoffs de la Liga Profesional, objetivo que no logró tras caer en el Parque.

La previa del encuentro estuvo marcada por la incertidumbre. Durante la jornada trascendió que Franco podría dejar de ser el entrenador tras este partido. Sin embargo, el triunfo habría apaciguado el clima y, en principio, el DT continuaría en su cargo.

Consultado sobre su situación contractual, Franco fue claro: “Tengo contrato con el club por un año, es lo que puedo decir”.

El entrenador valoró especialmente la actitud de sus dirigidos para revertir un inicio adverso:“Fue un gran partido de los chicos, teniendo en cuenta el rival. Intentamos superarlo y lo conseguimos por momentos. Nos repusimos rápido del gol y hubo tramos en los que tuvimos que defender muy atrás”.

El objetivo, mantener la categoría

De cara al futuro, el DT se mostró cauto y con los objetivos claros: “El objetivo sigue siendo mantener la categoría. Hay que tener los pies sobre la tierra porque el segundo semestre será más duro”.

También destacó la reacción del equipo tras el clásico: “Hicimos borrón y cuenta nueva después del último partido. Nos enfocamos en trabajar bien durante la semana y preparar este encuentro de la mejor manera”.

Pensando en lo que viene, adelantó el trabajo junto al manager Joaquín Sastre:“Ahora tendremos un descanso y comenzaremos a planificar la pretemporada: lugares de trabajo y posibles refuerzos. Vamos a tener un parate largo, que será importante para llegar de la mejor manera al próximo torneo”.

image Gimnasia y Esgrima vs Defensa y Justicia Ramiro Gómez

Borrón y cuenta nueva

Sobre la derrota ante Independiente Rivadavia, Franco no considera que el equipo haya quedado en deuda: “No creo que el equipo esté en deuda. Terminamos la primera rueda con una buena cantidad de puntos. Hoy no jugamos bien, lo reconocemos, pero el equipo nunca bajó los brazos. Fuimos contundentes y el fútbol tiene estas cosas”.

En esa línea, también valoró el rendimiento general: “Contra Gimnasia de La Plata fuimos superiores y perdimos. Lo que viene haciendo el grupo es muy meritorio. Estamos lejos de los puestos de descenso y ese sigue siendo nuestro objetivo”.

El DT también remarcó qué necesita el equipo para competir: “Tenemos que ser intensos durante todo el partido para equiparar la jerarquía de otros equipos. Estamos en la búsqueda de un mejor funcionamiento”.

Un balance positivo

Finalmente, hizo un balance de su ciclo: “Es positivo desde los resultados, no tanto desde el juego, porque encontrar funcionamiento lleva tiempo. Lo mejor que tuvimos fueron los resultados. Si no ganábamos hoy, probablemente me tocaba irme. Es parte del fútbol”.

Gimnasia y Esgrima, en su primer año en la categoría, logró cerrar esta etapa con una sonrisa. Un triunfo que trae alivio, renueva la confianza y abre una nueva etapa para seguir creciendo.

La goleada ante la Lepra en el clásico mendocino hizo mucho ruido y golpeó duro en el mundo mensana , dirigencia, hinchas y entorno, pero si se analizan los números, el ciclo de Darío Franco muestra un saldo positivo. Hoy, el equipo mira desde arriba a los que pelean por la permanencia y encara lo que viene con otro ánimo.