Gimnasia y Esgrima quiere dar vuelta la página frente a Defensa y Justicia

Gimnasia y Esgrima cerrará la primera mitad de la temporada 2026, en su primer año en la Liga Profesional , este lunes desde las 17, c uando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro corresponde al pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura de la LPF.

Ha sido una semana compleja para el Lobo, que debió digerir la goleada histórica sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia , que se impuso 5 a 1 en el estadio Bautista Gargantini. Un escenario que Gimnasia volvió a pisar después de 11 años y donde también había caído en aquella ocasión.

Mensanas y Azules no se enfrentaban desde 2022, cuando ambos militaban en la Primera Nacional. Ese año disputaron cuatro partidos: un amistoso y tres oficiales (Copa Argentina, fase regular y Torneo Reducido). El saldo favoreció al Lobo, con tres victorias contra una de la Lepra.

El reciente cruce en Primera División tuvo un carácter especial, ya que hacía 44 años que no se enfrentaban en la máxima categoría. El Gargantini lució colmado y el equipo dirigido por Alfredo Berti fue ampliamente superior.

La era Franco busca reacción

Con la mirada puesta en lo que viene, Darío Franco dirigirá el lunes su quinto partido al frente de Gimnasia, donde acumula dos triunfos, un empate y una derrota. Ante el Halcón, el Lobo intentará revertir la pobre imagen dejada en el clásico, luego de tres buenas presentaciones en el inicio del ciclo Franco.

image Gimnasia y Esgrima PrensaGyE.

Dudas y regresos en el equipo

El entrenador no contará con el defensor Franco Saavedra, expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo en el último encuentro, por lo que Matías Recalde podría volver a la titularidad. Otra de las dudas pasa por el lateral derecho, posición que en el último partido ocupó Ismael Cortez. En tanto, ya recuperado de su lesión, Luciano Paredes -ausente durante un mes- podría meterse entre los once iniciales.

La ilusión del debut y el objetivo de levantar

Quien también ya se encuentra recuperado es el delantero Nicolás Romano. El atacante, surgido del club, estará entre los convocados tras superar una lesión sufrida en un amistoso de pretemporada en diciembre. Uno de los jugadores más queridos por los hinchas, podría tener su debut en Primera División este lunes.

La dura derrota frente a Independiente Rivadavia golpeó al plantel, que buscará recuperarse en casa, ante su gente, con el objetivo de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso, pensando ya en la segunda parte del campeonato.