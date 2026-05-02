Godoy Cruz enfrenta al líder Deportivo Morón en un partidazo: hora, TV, formaciones

El Tomba juega en el Estadio Feliciano Gambarte ante el Gallito, por la fecha 12 de la Primera Nacional. Es este domingo a las 16.30 horas.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante un rival complicado, el puntero de la Zona A Deportivo Morón, este domingo desde las 16:30 horas. Será en el Estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Maximiliano Manduca y la transmisión vía streaming de LPF Play.

El Expreso no llega con el mejor presente. Acumula tres presentaciones sin triunfos, lapso en el cual perdió con San Telmo por 2 a 0, e igualó sin tantos ante San Miguel y Colón de Santa Fe. Su rendimiento no es el mejor, y necesita crecer futbolísticamente para no perderle pisada a los primeros puestos de la tabla.

Godoy Cruz visita a Colón Godoy Cruz recibe a Deportivo Morón CDGCAT

Desde lo estadístico, el elenco de Mariano Toedtli arrastra un largo invicto en condición de local, que data de la temporada anterior en la Liga Profesional, y una sola derrota en todo el 2026 por la Primera Nacional. Sin embargo, en todo ese tiempo solamente ganó dos veces en casa (Ferro y Acassuso).

Lo positivo es que este fin de semana podrá descontarle puntos al líder del grupo de manera directa. Deportivo Morón tiene una unidad más que Colón, y sostiene la cima debido a un buen arranque de torneo. En su última presentación venció a Racing de Córdoba, y está firme. Los de Walter Otta confían en la capacidad goleadora de Gonzalo Berterame y Juan Olivares, dos de sus figuras.