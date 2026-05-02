Godoy Cruz enfrenta al líder Deportivo Morón en un partidazo: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante un rival complicado, el puntero de la Zona A Deportivo Morón, este domingo desde las 16:30 horas. Será en el Estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Maximiliano Manduca y la transmisión vía streaming de LPF Play.
El Expreso no llega con el mejor presente. Acumula tres presentaciones sin triunfos, lapso en el cual perdió con San Telmo por 2 a 0, e igualó sin tantos ante San Miguel y Colón de Santa Fe. Su rendimiento no es el mejor, y necesita crecer futbolísticamente para no perderle pisada a los primeros puestos de la tabla.
Godoy Cruz visita a Colón
Godoy Cruz recibe a Deportivo Morón
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Desde lo estadístico, el elenco de Mariano Toedtli arrastra un largo invicto en condición de local, que data de la temporada anterior en la Liga Profesional, y una sola derrota en todo el 2026 por la Primera Nacional. Sin embargo, en todo ese tiempo solamente ganó dos veces en casa (Ferro y Acassuso).
Lo positivo es que este fin de semana podrá descontarle puntos al líder del grupo de manera directa. Deportivo Morón tiene una unidad más que Colón, y sostiene la cima debido a un buen arranque de torneo. En su última presentación venció a Racing de Córdoba, y está firme. Los de Walter Otta confían en la capacidad goleadora de Gonzalo Berterame y Juan Olivares, dos de sus figuras.
Godoy Cruz - Deportivo Morón, por la Copa Argentina
Godoy Cruz - Deportivo Morón, por la Copa Argentina
Copa Argentina
Entre ambos hay un antecedente muy cercano, ocurrido el 25 de febrero por los 32avos de final de la Copa Argentina. En esa jornada, El Gallito superó 1 a 0 al Tomba con el solitario gol en contra de Mariano Santiago, y lo eliminó tempranamente de la competencia en el estadio de Tigre.
Probables formaciones de Godoy Cruz - Deportivo Morón:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Mateo Mendoza, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Tomás Pozzo, Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Mariano Bíttolo; Franco Fagundez, Gonzalo Berterame, Juan Olivares. DT: Walter Otta
Datos del partido:
Estadio: Feliciano Gambarte
Árbitro: Maximiliano Manduca
Hora: 16.30
TV: LPF Play
Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Deportivo Morón: