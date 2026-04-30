El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

El Tomba confirmó la vuelta de uno de sus grandes ídolos, que será el director deportivo del club. "Tenemos que estar todos unidos", expresó con emoción.

Godoy Cruz pelea por retornar a la máxima división, y para lograrlo necesita el apoyo de todos los que construyeron su grandeza. Uno de ellos es Daniel Oldrá, que a partir de ahora será el director deportivo de la institución en la Primera Nacional.

La noticia conmueve a todo el pueblo Tombino, y no es para menos. Desde que se produjo la salida del Gato, algo faltaba en los pasillos del club, y todos tenían claro que había que recuperarlo. Después de uno de los golpazos más fuertes en los últimos tiempos, los caminos de Oldrá y Godoy Cruz vuelven a cruzarse, como era lógico.

El arribo del ídolo se confirmó recientemente a través de un comunicado oficial de la institución, que reza: "Con las puertas siempre abiertas para él, Godoy Cruz vuelve a contar con uno de sus máximos referentes: Daniel el “Gato” Oldrá. Tras su paso como director técnico en Instituto de Córdoba, el histórico ídolo bodeguero regresa a la institución para desempeñarse como director deportivo, en una noticia que genera una enorme alegría entre los hinchas".

Daniel Oldrá, emocionado por volver a Godoy Cruz: image

El Gato no ocultó su emoción por la vuelta al Expreso, que considera su hogar. “Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, remarcó al respecto.