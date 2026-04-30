30 de abril de 2026 - 21:06

El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

El Tomba confirmó la vuelta de uno de sus grandes ídolos, que será el director deportivo del club. "Tenemos que estar todos unidos", expresó con emoción.

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Godoy Cruz
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La noticia conmueve a todo el pueblo Tombino, y no es para menos. Desde que se produjo la salida del Gato, algo faltaba en los pasillos del club, y todos tenían claro que había que recuperarlo. Después de uno de los golpazos más fuertes en los últimos tiempos, los caminos de Oldrá y Godoy Cruz vuelven a cruzarse, como era lógico.

El arribo del ídolo se confirmó recientemente a través de un comunicado oficial de la institución, que reza: "Con las puertas siempre abiertas para él, Godoy Cruz vuelve a contar con uno de sus máximos referentes: Daniel el “Gato” Oldrá. Tras su paso como director técnico en Instituto de Córdoba, el histórico ídolo bodeguero regresa a la institución para desempeñarse como director deportivo, en una noticia que genera una enorme alegría entre los hinchas".

Daniel Oldrá, emocionado por volver a Godoy Cruz:

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El Gato no ocultó su emoción por la vuelta al Expreso, que considera su hogar. “Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, remarcó al respecto.

A partir de ahora, Oldrá será un nexo entre las inferiores y el plantel superior, además de una rueda de auxilio para el cuerpo técnico que hoy encabeza Mariano Toedtli. “Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico, caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera”, explicó.

Finalmente, le dejó un mensaje al hincha, y pidió unidad para retornar a Primera División del Fútbol Argentino. “Agradecerles el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos”.

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