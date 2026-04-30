El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

Godoy Cruz pelea por retornar a la máxima división, y para lograrlo necesita el apoyo de todos los que construyeron su grandeza. Uno de ellos es Daniel Oldrá, que a partir de ahora será el director deportivo de la institución en la Primera Nacional.
El Tomba confirmó la vuelta de uno de sus grandes ídolos, que será el director deportivo del club. "Tenemos que estar todos unidos", expresó con emoción.
Godoy Cruz pelea por retornar a la máxima división, y para lograrlo necesita el apoyo de todos los que construyeron su grandeza. Uno de ellos es Daniel Oldrá, que a partir de ahora será el director deportivo de la institución en la Primera Nacional.
La noticia conmueve a todo el pueblo Tombino, y no es para menos. Desde que se produjo la salida del Gato, algo faltaba en los pasillos del club, y todos tenían claro que había que recuperarlo. Después de uno de los golpazos más fuertes en los últimos tiempos, los caminos de Oldrá y Godoy Cruz vuelven a cruzarse, como era lógico.
El arribo del ídolo se confirmó recientemente a través de un comunicado oficial de la institución, que reza: "Con las puertas siempre abiertas para él, Godoy Cruz vuelve a contar con uno de sus máximos referentes: Daniel el “Gato” Oldrá. Tras su paso como director técnico en Instituto de Córdoba, el histórico ídolo bodeguero regresa a la institución para desempeñarse como director deportivo, en una noticia que genera una enorme alegría entre los hinchas".
El Gato no ocultó su emoción por la vuelta al Expreso, que considera su hogar. “Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, remarcó al respecto.
A partir de ahora, Oldrá será un nexo entre las inferiores y el plantel superior, además de una rueda de auxilio para el cuerpo técnico que hoy encabeza Mariano Toedtli. “Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico, caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera”, explicó.
Finalmente, le dejó un mensaje al hincha, y pidió unidad para retornar a Primera División del Fútbol Argentino. “Agradecerles el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos”.