Godoy Cruz igualó con Colón en un partido discreto en Santa Fe

Colón y Godoy Cruz disputaron un partido muy discreto y sin brillo, que terminó igualado sin goles en el Cementerio de los Elefantes. Correspondió a la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional. El dueño de casa jugó todo el complemento con uno menos por la expulsión de Matías Godoy.

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El primer tiempo del Tomba fue bueno y sólido en líneas generales. Intentó contrarrestar la tenencia de balón local con presión alta y líneas juntas, y por momentos logró su cometido con éxito. Inclusive, en el arranque tuvo la primera de peligro con la recuperación en mitad de campo y el remate de Ramírez que obligó la respuesta del arquero.

Sin embargo, con el correr de los minutos las piernas Bodegueras perdieron frescura, y el Sabalero sintió que era el momento de apretar el acelerador. Primero avisó con las llegadas por sorpresa de los laterales Castet y Beltrán, y luego exigió la estirada del portero Ramírez ante el remate algo apurado de Bonansea tras ganarle la posición a Burgos.

Sobre el cierre de la primera mitad ocurrió un hecho que pudo marcar un antes y un después. Matías Godoy recibió la roja por doble amonestación al tomar de la camiseta a Mendoza en la mitad de la cancha, en su afán de cortar el avance Tombino. Lo llamativo es que el volante Rojinegro ya tenía amarilla por protestar, por lo que fue víctima de una expulsión merecida, pero insólita.

El complemento se tiñó de gris. El Tomba por momentos le disputó la posesión del balón al cuadro local, y logró bajar el ritmo del encuentro para no sufrir. Colón padeció a raíz del hombre de menos, y se diluyó en intenciones. La única que tuvo fue sobre el final, con una definición a quemarropa de Alejo Toledo que Ramírez tapó de forma increíble.

Colón - Godoy Cruz, por la Primera Nacional Colón - Godoy Cruz, por la Primera Nacional CDGCAT

La búsqueda del gol también resultó un problema para Godoy Cruz. Nunca pudo terminar de inclinar la balanza a su favor y debió conformarse con una tibia aproximación al minuto de la segunda mitad: centro de Vicente Poggi y cabezazo incómodo de Martín Pino a las manos del arquero.

Toedtli entendió que necesitaba refrescar las ideas y las piernas, por lo que mandó al campo a Brian Orosco, Misael Sosa, y Axel Rodríguez para conseguirlo. Entre los que se retiraron estaba Gastón Gil Romero, visiblemente lesionado, que genera preocupación para el futuro cercano. Sin embargo, la ecuación no cambió y el cero a cero no se quebró.

Parejo empate para el Tomba, ante un rival directo en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional. Para que sea positivo, tendrá que ganarle el próximo fin de semana a Deportivo Morón, otro de los elencos que encabeza la Zona A.

Minuto a minuto y estadísticas de Colón - Godoy Cruz: