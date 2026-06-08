Ladrones "se pasearon" por un barrio privado y robaron en dos casas: está identificada la camioneta

La tranquilidad habitual de un barrio privado de Godoy Cruz se vio interrumpida durante la tarde del sábado por un golpe delictivo tan audaz como planificado . Una banda de ladrones logró ingresar al complejo, recorrerlo durante varias horas sin despertar sospechas y concretar robos en dos viviendas , de donde sustrajo un botín estimado en alrededor de 100 millones de pesos .

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El episodio ocurrió en el barrio privado Las Pircas , ubicado en el oeste departamental (al costado del Corredor del Oeste ), y se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos .

Las casas que fueron blanco de este golpe ni siquiera son contiguas entre sí, por lo que resultan llamativos el tiempo y la tranquilidad con que contaron los ladrones. De hecho, se cree que los delincuentes contaban con información previa sobre la existencia de ese dinero en ambas viviendas (lo que, comúnmente, se conoce como "dateros" ).

Ladrones "se pasearon" por un barrio privado y robaron en dos casas: tienen identificada la camioneta

Según confirmaron fuentes de la investigación, ya ha sido identificada la camioneta utilizada por los ladrones para ingresar y luego escapar del lugar, un dato considerado clave para avanzar sobre los responsables . Y, estiman, podría haber más novedades en el transcurso del lunes .

Con el dato preciso y todo el tiempo del mundo

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores -y a partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y testimonios-, los sospechosos ingresaron al barrio a bordo de una camioneta Ford Ranger. Una vez dentro del condominio privado, permanecieron durante varias horas recorriendo las calles internas y observando movimientos, acción que refuerza la hipótesis de que actuaron con un plan previamente diseñado.

La secuencia quedó parcialmente registrada por distintos sistemas de videovigilancia. Las imágenes muestran desplazamientos de los sospechosos por diferentes sectores del barrio Las Pircas antes de dirigirse hacia las dos viviendas elegidas.

Con todo el tiempo del mundo, los delincuentes consiguieron ingresar a dos casas y apoderarse de una importante cantidad de dinero y otros bienes de valor (no había nadie dentro de las viviendas). El monto total del perjuicio económico rondaría los 100 millones de pesos (como mínimo).

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Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de información con que contaban los autores de los robos. Por esa razón, una de las líneas apunta a determinar si existió algún tipo de apoyo externo o si los ladrones disponían de datos precisos sobre los movimientos de las víctimas y sus pertenencias.

En este contexto, los investigadores comenzaron a analizar comunicaciones telefónicas y otros vínculos con personas que tenían acceso cotidiano al barrio o a las viviendas afectadas. La sospecha de la existencia de "dateros" es una constante en este tipo de golpes, sobre todo cuando los delincuentes conocen horarios y rutinas de los moradores, así como también lo que hay en su interior.

Ya identificaron la camioneta

Durante, por lo menos, un par de horas los ladrones "se pasearon" por el barrio y se llevaron las pertenencias de las casas. Además, los ladrones lograron escapar en la misma camioneta en la que habían llegado.

Policía Mendoza Policía Mendoza. Prensa Seguridad Mendoza

La identificación del vehículo utilizado para el golpe en las dos casas se ha convertido en la principal pista de la causa. Los investigadores trabajan para reconstruir el recorrido previo y posterior al golpe, además de determinar quiénes eran sus ocupantes.

Este dato puede resultar revelador y clave para avanzar en el esclarecimiento del golpe millonario.