Millonario robo a uno de los dueños de Dalvian: imputaron a la pareja acusada de llevarse una colección "premium" de vinos

La Fiscalía de Robos y Hurtos imputó a la pareja que fue detenida como presunta autora de un robo ocurrido en Dalvian y cuya víctima fue Agustín Vila , integrante de la familia que es dueña del exclusivo barrio privado de Ciudad.

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Uno de los sospechosos es justamente “vecino” del Dalvian, un hombre de 27 años que, junto una mujer, habría tomado por asalto la bodega del hijo de Daniel Vila y se llevó un valioso botín de unos $10 millones , integrado por una colección de vinos, espumantes y otras bebidas espirituosas premium, formada por etiquetas de reconocidas marcas.

Esta mañana, la pareja que había sido detenida ayer fue llevada al Polo Judicial, donde fue imputada por el delito de robo simple. Tras la imputación, el hombre y su novia realizaron el circuito obligatorio para todos los imputados y, recién cuando termine esta medida, se sabrá si quedan detenidos o bien recuperan la libertad, ya que se trata de un delito menor.

El hecho de inseguridad se conoció cuando Agustín Vila, empresario mendocino y dirigente de Independiente Rivadavia, denunció la sustracción de una importante colección de bebidas espirituosas.

Según la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en la manzana 98 de Dalvian. La maniobra fue detectada cuando el empresario revisó las cámaras de seguridad de su propiedad y observó a una pareja ingresando por el sector de la cochera para retirar numerosas cajas con bebidas de alto valor económico.

Tras la denuncia, presentada horas más tarde, se activó un trabajo conjunto entre la División Robos y Hurtos de Mendoza y el sistema de seguridad privada del barrio. El análisis de las cámaras internas de la vivienda, los registros de vigilancia del complejo y los controles de ingreso y egreso permitieron reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos.

Las cámaras los delataron

Las imágenes establecieron que alrededor de las 3.50 de la madrugada una mujer y un hombre llegaron al lugar a bordo de un Mercedes Benz A200 gris.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, ambos descendieron del vehículo y se dirigieron hasta la propiedad. Minutos después, el automóvil fue acercado hasta la cochera para cargar las cajas sustraídas antes de abandonar el lugar.

La pesquisa permitió identificar como principal sospechoso a un joven de 27 años que alquilaba un departamento en el Condominio Malbec, ubicado dentro de Dalvian. También fue identificada una mujer de 35 años domiciliada en el barrio Unimev, de Guaymallén.

Millonario botín premium

Entre los productos denunciados como robados figuran algunas de las etiquetas más reconocidas del mercado vitivinícola nacional e internacional. Según la presentación realizada por la víctima, entre las bebidas sustraídas había botellas y cajas de Angélica Zapata, Gran Enemigo, Catena Zapata, Judas, Veuve Clicquot y Dom Pérignon, entre otras marcas de alta gama.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el valor total del botín podría superar ampliamente la estimación inicial. Con los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores solicitó allanamientos que posteriormente fueron autorizados por la Justicia.

Los procedimientos se realizaron tanto en la vivienda ocupada por el sospechoso dentro de Dalvian como en un domicilio ubicado en Guaymallén.

Durante los operativos, los efectivos detuvieron al joven investigado y secuestraron el Mercedes Benz A200 que habría sido utilizado para trasladar las bebidas robadas.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para establecer el destino del resto de los elementos sustraídos y recuperar la mayor cantidad posible del botín.

La principal línea de trabajo sostiene que el robo habría sido planificado aprovechando el conocimiento que el sospechoso tenía sobre el funcionamiento interno del complejo residencial. Ese aspecto se convirtió en uno de los elementos más llamativos del expediente, ya que el investigado residía dentro del mismo barrio privado donde ocurrió el hecho y se movilizaba en un vehículo de alta gama.