Seis allanamientos contra una banda de "tirapuertas" que robaba motos en Las Heras: los vehículos secuestrados

La Policía de Mendoza desarticuló una banda delictiva vinculada al robo de motos en distintos barrios de Las Heras, tras una investigación encabezada por la División Sustracción Automotores (DSA). El operativo incluyó seis allanamientos simultáneos y terminó con cuatro personas detenidas.

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Según informó el Ministerio de Seguridad, la organización actuaba mediante ingresos violentos a viviendas, donde forzaban portones, rejas y cierres perimetrales para sustraer motos que luego eran comercializadas en el mercado ilegal .

La investigación permitió reunir pruebas suficientes para que la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores ordenara los procedimientos judiciales realizados este jueves en distintos puntos del departamento.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una Honda Falcon 400cc , una Honda XRE 300cc , una Honda Wave 110cc y una IKA 110cc . Tres de los rodados tenían pedido de secuestro por robo, mientras que otro presentaba adulteraciones en los números de motor y chasis.

Además, la Policía recuperó tres bicicletas robadas y secuestró un automóvil Citroën C3 que habría sido utilizado para cometer los ilícitos investigados.

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En los domicilios también hallaron herramientas utilizadas para ingresar a las viviendas, entre ellas barretas, pinzas, alicates, tijeras de corte, destornilladores y llaves de arranque.

Los investigadores secuestraron además teléfonos celulares, documentación vehicular de dudosa procedencia, prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición judicial, los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias y medidas procesales correspondientes.