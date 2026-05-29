29 de mayo de 2026 - 07:56

Detrás del crimen que impactó a Mendoza: la foto que rescata a la "Seño Margarita" rodeada de sus alumnos en 1974

La imagen fue tomada durante el primer año de Margarita Gutiérrez como maestra jardinera en Junín. Tras el brutal crimen que conmociona a Mendoza, la vieja fotografía escolar rescata el recuerdo más luminoso de una docente que marcó la infancia de generaciones enteras.

Margarita Gutiérrez de Demalde, hallada muerta en Junín el pasado 19 de mayo

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La imagen fue tomada durante el primer año de Margarita Gutiérrez como maestra jardinera en Junín.

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Por Enrique Pfaab

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La casa de Margarita Gutiérrez de Demaldé, en donde fue asesinada la reconocida docente de Junín. (Enrique Pfaab - Los Andes)

El crimen de Margarita Gutiérrez: la intimidad rota de una familia histórica de Junín

Mientras la causa judicial sigue avanzando y los investigadores reconstruyen las últimas horas de la víctima, una vieja fotografía escolar comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos de vecinos. Y esa imagen parece recuperar otra parte de la historia: la de la “Seño Margarita”, la maestra jardinera que acompañó la infancia de generaciones enteras de juninenses.

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1974: la imagen fue tomada durante el primer a&ntilde;o de Margarita Guti&eacute;rrez como maestra jardinera en Jun&iacute;n.

1974: la imagen fue tomada durante el primer año de Margarita Gutiérrez como maestra jardinera en Junín.

La foto fue tomada en 1974, en la Escuela Manuel Blanco Encalada de Junín. Allí aparece Margarita Gutiérrez en su primer año como docente de nivel inicial, rodeada de pequeños alumnos, en una escena cargada de ternura y memoria.

La imagen conserva mucho más que un momento escolar: guarda el inicio de una vocación.

Con el paso de los años, Margarita se transformó en una figura profundamente querida dentro de la comunidad educativa del departamento. Decenas de familias todavía la recuerdan por su calidez, su trato afectuoso con los chicos y esa manera cercana de enseñar que dejó huellas imborrables en cientos de alumnos.

Su vida estuvo ligada durante décadas a la educación inicial, aunque también tuvo participación pública y llegó a ocupar una banca como concejal de Junín.

Un homenaje que quedó para siempre

La dimensión de ese reconocimiento quedó reflejada oficialmente en 2016, cuando el Jardín Nucleado N.º 0-157 pasó a llamarse “Margarita Iris Gutiérrez”.

El homenaje fue impulsado como una forma de agradecer una trayectoria dedicada a la enseñanza y al cuidado de generaciones de niños juninenses.

La propia Municipalidad de Junín destacó entonces su compromiso con la educación y el enorme afecto que despertaba dentro de la comunidad.

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Margarita Gutiérrez de Demalde.

Margarita Gutiérrez de Demalde.

La fotografía también rescata otra pieza importante de la historia mendocina: la Escuela Manuel Blanco Encalada, considerada la institución educativa más antigua de Mendoza. Fundada en 1850, recién en 1914 adoptó el nombre con el que hoy se la conoce.

Por eso la imagen no retrata solamente a una maestra. También retrata una época, una escuela histórica, un patio lleno de infancia y una comunidad entera construyendo recuerdos.

La imagen que hoy adquiere otro sentido

La foto fue publicada por Mendoza Antigua y allí incluso aparecen identificados varios de aquellos niños, hoy hombres y mujeres adultos que vuelven a encontrarse con la maestra que marcó sus primeros años escolares.

Y quizás por eso la imagen impacta tanto en estos días.

Porque frente al horror del crimen y al enorme impacto judicial del caso, esa fotografía devuelve una escena completamente distinta: la de Margarita joven, sonriente, rodeada de chicos, en el comienzo de una vida dedicada a enseñar, cuidar y acompañar.

Antes del expediente, antes de los titulares policiales y antes de la tragedia, para Junín Margarita Gutiérrez fue, sobre todo, la “Seño Margarita”.

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