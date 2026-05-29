Caso Agostina Vega: allanaron la casa de Barrelier y trasladaron a tres mujeres que estaban en el lugar

Caso Agostina Vega: declaró el único detenido y aseguró que la niña que aparece en un video es su hija

Por orden judicial, efectivos realizaron un nuevo procedimiento en la vivienda ubicada en barrio Cofico, donde el despliegue fue mucho mayor que en los operativos anteriores. Incluso, las autoridades cortaron el tránsito en toda la cuadra mientras trabajaban peritos y agentes de investigación.

Además del domicilio de Barrelier, también fueron allanadas otras propiedades de la capital cordobesa vinculadas a personas cercanas al detenido.

Allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier por el caso Agostina

Allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier por el caso Agostina

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cerca del mediodía, cuando tres mujeres fueron retiradas por la Policía de la vivienda allanada. Hasta el momento, la Justicia no informó oficialmente cuál sería la relación de esas personas con la causa, informó el diario La Voz.

La principal discusión: el video de una menor entrando a la casa del detenido

Mientras la búsqueda de Agostina Vega continúa sin resultados concretos, uno de los principales ejes de la investigación sigue siendo un video de seguridad que muestra a una adolescente ingresando junto a Barrelier a una casa de la calle Juan del Campillo al 800.

La familia de la menor sostiene que la chica que aparece en las imágenes es Agostina. El abuelo de la adolescente aseguró públicamente que reconoce a su nieta en la grabación.

Caso Agostina Vega Claudio Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba: un video sembró polémica y versiones cruzadas

Sin embargo, tanto la defensa del acusado como su familia rechazan esa hipótesis. La madre de Barrelier afirmó ante medios locales que la joven que aparece en el video “es la hija de Claudio” y no la adolescente desaparecida.

“Mi hijo no conocía a la nena. A la madre sí”, declaró la mujer, en referencia a Melisa Heredia, madre de Agostina. Según sostuvo, Heredia tenía una “obsesión” con Barrelier y él “nunca tuvo interés en ella”.

También aseguró que el detenido “está preso porque tenía que haber un detenido” y pidió que “se limpie su imagen”.

Embed CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO

- Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio

- Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar

- El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

Qué dijo la defensa del detenido

El abogado Jorge Sánchez del Bianco también salió a responder versiones que circularon durante las últimas horas sobre la vivienda allanada.

Según explicó, el domicilio no funcionaba como un “búnker” ni como un prostíbulo, sino que se trata de una casa familiar donde viven la pareja de Barrelier, su hija y otro matrimonio en la planta alta.

Además, negó que el acusado forme parte de la barra brava de Instituto, aunque reconoció que es socio e hincha del club.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de Agostina Vega, en una causa que todavía no tiene pistas firmes sobre el paradero de la adolescente.