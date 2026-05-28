La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la Sputnik V y ordenó una indemnización de $95 millones

La Justicia Federal de Córdoba determinó que la muerte de Melín Agustina Sartori , ocurrida el 29 de julio de 2021 , se produjo como consecuencia de efectos adversos derivados de la aplicación de la vacuna Sputnik V . La resolución marca un precedente inédito en Argentina y podría derivar en una millonaria indemnización para la familia de la joven.

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La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por las juezas Liliana Navarro y Graciela Montesi, junto al juez Eduardo Avalos, quienes fallaron a favor de María Virginia Ruiz , madre de la víctima.

Según el fallo, la muerte de Sartori estuvo vinculada “ directamente ” a la primera dosis de la vacuna rusa , luego de que la joven desarrollara una trombosis con trombocitopenia . De quedar firme la sentencia, el Ministerio de Salud de la Nación deberá pagar una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que ronda actualmente los 95 millones de pesos .

El Estado deberá indemnizar a la familia de la joven que murió por la vacuna Sputnik V.

La resolución judicial sostuvo que “en base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V ”. Además, ordenó al Ministerio de Salud completar en un plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite administrativo previsto en la Ley 27.573 para que la familia pueda acceder al Fondo de Reparación Covid-19 "a los fines de que la actora pueda cobrar la indemnización correspondiente".

Un caso sin antecedentes

El abogado de la familia, Martín Barbará, aseguró en diálogo con Clarín que se trató de un proceso “novedoso” y explicó que al iniciar la demanda no existían antecedentes similares en el país vinculados a efectos adversos letales de vacunas contra el Covid-19.

La joven tenía 24 años y, según describió su entorno, gozaba de buen estado de salud, practicaba deportes y recientemente había iniciado un emprendimiento familiar de pastas. El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de Sputnik V y seis días después comenzó a presentar fuertes cefaleas y vómitos.

Tras permanecer internada varios días, sufrió una trombosis con trombocitopenia que derivó en un deterioro neurológico irreversible. Finalmente falleció dos semanas después de haberse vacunado.

Vacunación - Vacunas Melín Agustina Sartori murió el 29 de julio de 2021, 14 días después de haberse aplicado la vacuna.

Uno de los elementos clave del expediente fue el informe médico elaborado por la doctora Susana Vanoni, quien concluyó que "la condición clínica de la paciente y su evolución final deben interpretarse, sin duda'. como evento adverso secundario a vacunación COVID 19".

Además, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) revisó posteriormente el caso y reconoció el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño sufrido por la joven, en línea con nuevos consensos científicos internacionales.

Otro punto clave que resaltó el abogado fue que la vacuna rusa "no tenía farmacovigilancia", lo que quiere decir que no había pasado por un monitoreo continuo para detectar reacciones adversas.

El reclamo de la familia

La mamá de Sartori, médica de profesión, impulsó la causa judicial desde el inicio con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y alertar sobre posibles efectos adversos asociados a una tanda de vacunas.

Según explicó su abogado, más allá de la compensación económica, Ruiz buscaba que la experiencia de su hija fuera reconocida y escuchada tanto por la Justicia como por la comunidad médica internacional.