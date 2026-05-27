El Banco Central compró US$132 millones y quedó a muy poco de cumplir la "meta del año"

El BCRA acumula US$9.234 millones adquiridos desde el inicio de la fase 4 del programa monetario. Con esto, alcanzó 94 ruedas consecutivas.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar una jornada positiva en el mercado de cambios y quedó cada vez más cerca de cumplir la meta de acumulación de reservas prevista para este año. Este miércoles compró US$132 millones en el Mercado Libre de Cambios y ya superó el 92% del objetivo acordado.

Con esta nueva operación, la entidad acumula US$9.234 millones adquiridos desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario. Además, alcanzó 94 ruedas consecutivas con saldo comprador, una racha que el Gobierno sigue de cerca como uno de sus principales indicadores financieros.

“El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas US$66 millones diarios durante la primera semana del mes a US$182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses”, señalaron desde PPI.

Esto representa el 92% de la meta fijada para el 2026. La misma es de US$10.000 millones con la posibilidad de ascender hasta los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Reservas internacionales en picada Sin embargo, el stock de las reservas internacionales cayó en US$41 millones contra el martes y cerró en US$47.867 millones.