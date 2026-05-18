Banco Central: Bausili afirmó que no se prevé remover el cepo para las empresas

Este lunes por la tarde, Santiago Bausili , titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , brindó una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025 . La misma tuvo lugar en el Salón Bosch de la entidad y dejó dos mensajes: el primero, es que el plan económico no tendrá modificaciones. El segundo, es que la inflación continuará a la baja.

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El escenario que ve el Gobierno es positivo. Con números y gráficos, el funcionario, en compañía de su segundo, Vladimir Werning , se dedicó a repasar el escenario internacional y el local. Una fase que no contó con preguntas, tal como pudo corroborar Agencia Noticias Argentinas, presente en la actividad.

En ese marco, reconoció dificultades por el conflicto en medio oriente. Pero valoró que la economía argentina, pese al salto inflacionario, mostró solidez.

Embed - EN VIVO | CONFERENCIA DE PRENSA | SANTIAGO BAUSILI, PRESIDENTE DEL BCRA

“El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto , a lo que se suman otras amenazas latentes como nuevas restricciones comerciales, y riesgos de correcciones abruptas en los mercados”, admitió.

Y completó: “En este contexto Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado. A diferencia de episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global: el tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron, y el superávit comercial energético actuó como amortiguador. Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos dos años”.

Bausili sostuvo que la suba de precios será contenida y pronosticó estabilidad y un ciclo de inversión. Al momento de hablar del mercado laboral, comentó que existió deterioro de puestos de trabajo. Un escenario que se revertirá con la ley de reforma laboral que sancionó el Congreso este año.

“La tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024. La caída del empleo se concentró en el segmento formal, mientras que el empleo informal continuó creciendo. En este marco, la Ley de Modernización Laboral apunta a revertir la tendencia de más de una década, y dinamizar el mercado formal”, explicó en una sala que no se llenó.

También, valoró la reducción de la pobreza. “Las tasas de pobreza e indigencia registraron caídas significativas en el segundo semestre de 2025, respecto de sus máximos de 2024. El BCRA estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi 6 puntos porcentuales de esa caída, lo que ilustra el vínculo concreto entre estabilidad monetaria y bienestar social”, graficó.

Santiago Bausili y Vladimir Werning en conferencia de prensa Santiago Bausili y Vladimir Werning en conferencia de prensa. redes

Para Bausili, este contexto confirma que “no hay manera de cambiar el rumbo. El programa ganó estabilidad”, al mismo tiempo que mencionó que el año pasado se registró una “incertidumbre electoral con dificultades operativas”. Sin embargo, “se superaron dificultades”.

En otro tramo, comentó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

Y lanzó: “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, señaló.

El titular del BCRA mencionó, ante la pregunta por futuro del swap con China, que “no tendrá modificaciones” y se expresó durante algunos minutos, con Werning, sobre la morosidad de los usuarios de tarjetas de créditos y billeteras virtuales.

Para los funcionarios, lo que sucedió deberá ser “un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito. Deberán sus criterios. Tienen que mejorar su administración en los créditos, especialmente en los usuarios que toman ventajas”.

“Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar. La alternativa: hay que regular. Se puede establecer, que se muevan en las reglas de juego pero cada banco sabe que puede hacer y que no, tienen sus normativas”, aseveró Bausili.