La interna libertaria explotó otra vez públicamente este fin de semana y dejó expuesta la conocida disputa entre el sector alineado con Santiago Caputo ("los celestiales") y el armado político que responde a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El episodio se desató luego de que circularan capturas de pantalla que mostrarían que una cuenta anónima (troll) de X atribuida a Menem compartió publicaciones de Instagram con contenido crítico hacia el propio gobierno de Javier Milei y especialmente contra el círculo digital vinculado al asesor presidencial.

El material provenía de la cuenta @ciberperiodista, un perfil que suele difundir denuncias y posteos opositores a la administración libertaria.

Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos

Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos

El problema surgió porque, al compartir enlaces de Instagram en X, la plataforma puede dejar visible qué usuario envió originalmente el contenido si la sesión está iniciada.

Según las capturas difundidas por el sector caputista, el enlace habría quedado asociado a Martín Menem.

Tras la viralización de las imágenes, la cuenta desde donde se habría compartido el contenido fue eliminada, aunque eso no frenó las burlas internas. Caputo reaccionó desde sus redes con un mensaje cargado de insultos: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes”.

Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos Interna feroz: Santiago Caputo y el "Gordo Dan" deschavaron a Martín Menem por usar una cuenta anónima para atacarlos Captura X

También se sumó Daniel Parisini, conocido en redes como “Gordo Dan” y uno de los principales propagandistas digitales de "Las fuerzas del cielo", quien ironizó sobre el supuesto error del sector de Menem.

Gordo Dan y Santiago Caputo Gordo Dan y Santiago Caputo

Detrás del episodio aparece una disputa de poder que viene escalando desde hace meses dentro de La Libertad Avanza. Mientras Caputo conserva influencia sobre áreas sensibles del Gobierno, Karina Milei avanzó en el control político y territorial del oficialismo.

En ese contexto, uno de los movimientos más recientes fue la designación de Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. El dirigente responde políticamente a Karina Milei y tendrá bajo supervisión las acciones y gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), estructura donde el caputismo mantiene fuerte injerencia a través de Cristian Auguadra.