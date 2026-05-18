18 de mayo de 2026 - 08:05

Fred Machado, culpable de lavado y fraude: por qué Milei igualmente defendió a Espert

El financista llegó a ese acuerdo con la fiscalía para evitar cargos por narcotráfico. Espert había renunciado a su candidatura de 2025 por su vínculo con el acusado por la Justicia de Estados Unidos.

Fred Machado detenido por la Policía Federal. / Archivo

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La Nación
Los Andes | Redacción Política
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Cómo trascendió desde los Estados Unidos, Machado, quien fue extraditado al país del norte en noviembre de 2025, llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de dos de las acusaciones para desligarse de delitos de narcotráfico, algo que debe ser aceptado por el juez de la causa a partir de mañana.

Milei utilizó la causa que obligó a Espert a bajarse de la lista de candidatos para las elecciones de octubre último -en las que era cabeza de la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires-, para volver a fustigar al periodismo. De todos modos, Espert sigue imputado por la Justicia argentina en una investigación por presunto lavado de dinero.

Javier Milei y José Luis Espert . Foto archivo
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Para el Presidente, la desvinculación de Machado de las acusaciones por narcotráfico -aunque el acuerdo con el fiscal aún debe ser homologado por el juez-, demostrarían que todo fue una “operación política y mediática infame”.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, aseguró Milei en su cuenta de X.

Sin embargo, Machado sigue pendiente de que se lo excluya definitivamente del cargo por su relación con el narcotráfico en una resolución que en principio el juez adoptaría este lunes.

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La admisión de culpabilidad en dos delitos significó un cambio radical en la estrategia de los abogados de Machado - exfinancista del frente Avanza Libertad de Espert-, que al llegar extraditado a Texas en noviembre se declaró “no culpable” ante el juez William “Bill” Davis.

Machado, quien se encuentra preso desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma, modificó su estrategia y admitió ser culpable de lavado de activos y fraude fiscal. A cambio de eso, la fiscalía lo excluyó del delito de narcotráfico, con lo que podría tener una pena reducida.

El acuerdo conocido esta semana no fija una pena concreta para Machado, pero la expectativa del entorno del empresario sería lograr un fuerte recorte de la condena y hasta poder lograr la libertad en unos meses, ya que se le computarían los años de prisión domiciliaria que cumplió en su casa de Río Negro.

Los abogados estarían tratando de evitar el camino que siguió en la justicia norteamericana la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

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