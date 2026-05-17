Manuel Quintar llevó a la Justicia una denuncia por una Tesla no entregada

El diputado nacional Manuel Quintar denunció haber pagado US$285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada por una concesionaria bonaerense.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, denunció haber sido víctima de una presunta estafa tras pagar US$285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada.

Según trascendió, la operación habría sido realizada durante 2025 a través de una concesionaria ubicada en la localidad bonaerense de Pilar. De acuerdo con la denuncia presentada por el legislador jujeño, el vehículo fue abonado mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo.

La camioneta nunca fue entregada Siempre según la presentación judicial, pese al paso de los meses y a distintos reclamos realizados por Quintar, la unidad jamás fue entregada y la empresa dejó de responderle. Ante esta situación, el caso terminó en manos de la Justicia bonaerense, donde se abrió una investigación para determinar si existió una maniobra fraudulenta vinculada a la comercialización del vehículo eléctrico de alta gama.

Tesla Cybertruck El Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar que sí recibió. La causa avanzó con distintos procedimientos realizados por efectivos de la Policía Bonaerense, que incluyeron allanamientos y el secuestro de varios vehículos de lujo. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las medidas fueron ordenadas en el marco de la investigación que intenta reconstruir cómo se llevó adelante la operación denunciada por el diputado nacional.

La polémica por la Tesla en el Congreso El episodio cobró mayor notoriedad pública luego de que Quintar apareciera esta semana en el estacionamiento del Congreso de la Nación a bordo de una Tesla Cybertruck, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla El diputado jujeño Manuel Quintar, junto a su Tesla. Redes La presencia del vehículo generó múltiples repercusiones y abrió interrogantes sobre el origen de la camioneta y las operaciones vinculadas a este tipo de automóviles importados en Argentina. Sin embargo, el legislador brindó una serie de entrevistas donde justificó la compra: Lo pagué por transferencia y está todo bancarizado. Son ingresos que puedo justificar”.