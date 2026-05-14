Tesla Cybertruck: cómo es y cuánto cuesta traerlo a la Argentina

La aparición de una Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación generó repercusión política y social en la Argentina. El hecho no solo resultó llamativo por el vehículo en sí, sino también por el elevado costo que implica importar este tipo de modelos a la Argentina.

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La pickup eléctrica fue vinculada al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar , y rápidamente despertó debate por el valor de mercado de este vehículo futurista fabricado en Estados Unidos.

La Tesla Cybertruck es una pickup eléctrica desarrollada por la empresa estadounidense Tesla y se destaca por su diseño de líneas angulares y su carrocería fabricada en acero inoxidable . Actualmente existen tres versiones comercializadas en Estados Unidos:

Los valores oficiales en el mercado norteamericano oscilan entre USD 69.900 y USD 99.900 , según la potencia, el equipamiento y la configuración técnica de cada modelo. La variante más costosa, llamada Cyberbeast , cuenta con tres motores eléctricos y tracción integral, mientras que las otras dos poseen doble motor y también ofrecen sistema AWD.

Embed - CYBERTRUCK

Cuánto cuesta importar una Cybertruck a Argentina

El precio del vehículo cambia drásticamente cuando se suman los costos de importación para ingresar la unidad al país. A los valores originales deben añadirse:

35% de arancel de importación .

. 3% de tasa de estadística .

. 21% de IVA .

. Costos de flete, seguro y logística.

Gastos portuarios y administrativos.

Según estimaciones del sector, una Cybertruck valuada en USD 100.000 puede terminar costando cerca de USD 192.000 una vez nacionalizada en Argentina. En caso de que la operación sea realizada por un importador, el precio puede elevarse todavía más debido al margen comercial aplicado por la empresa intermediaria.

Distintas fuentes del mercado automotor señalaron que algunas unidades ya comercializadas en el país habrían alcanzado valores de entre USD 250.000 y USD 300.000.

Panel interior del Tesla Cybertruck Panel interior del Tesla Cybertruck

El trámite para patentar el vehículo

Además de la importación, el vehículo necesita completar un proceso de homologación para poder circular legalmente por la vía pública.

Actualmente ya no es obligatorio tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ni la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), requisitos que anteriormente dificultaban este tipo de operaciones para particulares.

Ahora el trámite puede realizarse mediante un Certificado de Seguridad Vial (CSV), otorgado luego de una verificación técnica específica.

El Tesla 'Cyberbeast' alcanza los 845 CV y tiene una autonomía de 515 kilómetros El Tesla 'Cyberbeast'. gentileza

Las dudas por la patente y los neumáticos

Más allá de los trámites, uno de los aspectos que llamó la atención en las imágenes difundidas del vehículo fue la ausencia de patente visible en el vehículo de Manuel Quintar. Se trata de algo exigido por la Ley Nacional de Tránsito.

Desde el entorno del diputado Manuel Quintar aseguraron que la unidad “está en regla” y atribuyeron la falta de chapa patente a demoras en la asignación por parte del DNRPA.

Otro detalle que generó especulaciones fue la utilización de neumáticos Pirelli, poco habituales en el mercado estadounidense para este modelo. Sin embargo, el manual oficial publicado por Tesla contempla neumáticos Pirelli Scorpion ATR entre las configuraciones posibles para la Cybertruck.