De Miami al Congreso y de ahí a Jujuy en grúa: el accidentado viaje del Tesla del diputado de LLA

El paso del Tesla Cybertruck por la ciudad de Buenos Aires fue tan breve como polémico. El vehículo, importado directamente desde Miami por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar , llegó al puerto porteño el pasado viernes y fue retirado por el legislador el martes.

Sin embargo, lo que debía ser un desembarco triunfal de "innovación" y "onda verde" terminó en un complejo operativo logístico y administrativo.

Tras ser retirado del puerto, Quintar trasladó la pick-up eléctrica directamente al subsuelo de la Cámara de Diputados . Allí, el imponente vehículo de acero inoxidable permaneció estacionado sin chapas patentes y ocupando dos boxes de estacionamiento , lo que generó malestar inmediato entre sus propios compañeros de bloque.

Ante el reclamo por la falta de identificación legal y el exceso de espacio, el legislador jujeño, quien también tenía allí estacionado un Mercedes Benz ML 320 del año 2009, decidió mudar la camioneta a una cochera privada sobre la Avenida Callao.

A pesar de que el diputado inició los trámites de registración, el vehículo aún no cuenta con la patente definitiva y debe sortear revisiones técnicas obligatorias. Esta situación legal representaba un riesgo elevado: circular sin placa identificatoria es una infracción grave que permite a las autoridades el secuestro del bien y la quita de la licencia de conducir.

Embed Tras su aparición en el Congreso, la Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar regresa "en camilla" a Jujuy, por iniciativa del legislador.



Cómo es este particular auto eléctrico https://t.co/GQF6KakfaO pic.twitter.com/Wep8xKwUf7 — El Economista (@ElEconomista_) May 14, 2026

A este obstáculo legal se sumó una limitación técnica insalvable para el viaje por tierra: la falta de infraestructura. Con una autonomía de 500 kilómetros, la Cybertruck se encontró con que la ruta hacia el norte argentino carece de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Por estas razones, la mañana del miércoles, el Tesla de diseño futurista abandonó la Capital Federal cargado sobre un camión grúa con destino a Jujuy.

Un "cartel móvil" para 2027

Quintar, abogado y empresario de la salud que administra el sanatorio Los Lapachos en Jujuy, defendió su adquisición como una herramienta política. "Es un cartel móvil", afirmó el legislador, quien planea utilizar el vehículo para captar la atención de los votantes jóvenes de cara a su campaña para gobernador en 2027. "Los chicos se vuelven locos", aseguró entusiasmado por el impacto visual de la pick-up.

Allegados al diputado señalaron que el costo de compra fue de 126.000 dólares, más unos 5.000 dólares adicionales por el traslado marítimo desde los Estados Unidos. La incorporación de este activo a su patrimonio ya ha comenzado a generar consultas, dado que no figuraba en su última declaración jurada y su patrimonio reportado en 2025 mostraba una disminución respecto al ejercicio anterior.