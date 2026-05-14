Comenzó en San Martín el 2° Congreso Provincial de Niñez y Adolescencia.

Desde este miércoles y hasta el viernes 16, San Martín será sede del 2° Congreso Provincial de Niñez y Adolescencia , un encuentro que reunirá a profesionales de distintas áreas de la salud, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad para debatir y actualizar conocimientos sobre las problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.

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El evento, organizado por el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato con el apoyo del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco bajo el lema “Los desafíos del otoño: la escuela como oportunidad para cuidar la salud integral”.

La propuesta combina actividades científicas, espacios de formación y acciones abiertas a la comunidad. Entre los principales objetivos del congreso se encuentran generar ámbitos de divulgación científica accesibles, promover la capacitación profesional en temas vinculados a la salud infantojuvenil y fortalecer la prevención y promoción de la salud en distintos entornos sociales y educativos.

El programa contempla mesas redondas, conferencias plenarias y talleres orientados a diferentes públicos. En el caso de la comunidad científica, habrá exposiciones y debates sobre temáticas vinculadas a la atención pediátrica y adolescente, mientras que para la comunidad educativa se prepararon capacitaciones específicas destinadas a docentes.

Uno de los ejes centrales de esta edición es el vínculo entre salud y escuela, especialmente en una época del año marcada por el incremento de enfermedades respiratorias y otras afecciones frecuentes en la población infantil. En ese marco, los talleres docentes buscarán brindar herramientas para actuar frente a situaciones cotidianas que se presentan dentro de las aulas.

Las capacitaciones para educadores se realizarán en la Escuela Manuel Belgrano hoy 14 y mañana 15. Entre los temas previstos figuran manejo de crisis, salud mental en el aula, alergias alimentarias e infecciones asociadas a caries, entre otros. Además, se informó que los asistentes recibirán puntaje para el bono docente.

Otra de las actividades destacadas fue el “Mega RCP”, desarrollado como precongreso en el Polideportivo Profesor Antonio Saso. La iniciativa estuvo orientada a capacitar a la comunidad en maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, mediante circuitos organizados en turnos mañana y tarde.

El congreso está dirigido a médicos, licenciados en enfermería, bioquímicos, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos, profesionales en formación, estudiantes de carreras afines y público en general interesado en la temática.

Entre los ejes temáticos se abordarán cuestiones como bullying, cardiología infantil, traumatología, ortopedia, oftalmología y telesalud, reflejando una mirada interdisciplinaria sobre la niñez y la adolescencia.

La segunda edición contará además con la presencia de reconocidos especialistas nacionales, varios de ellos pertenecientes a instituciones de referencia en salud pediátrica. Entre los disertantes confirmados figuran el Dr. Ricardo Magliola y la Dra. Viviana Abudi, del Hospital Garrahan; la Dra. Natalia Napoli y el Dr. Pablo Brener, del Hospital Italiano de Buenos Aires; la Dra. María Julia Zunino, de la Universidad de Buenos Aires; además del Dr. Ramón Salinas, de Mar del Plata, y la Dra. Florencia Pabletich, de Córdoba.

Con esta nueva edición, Mendoza busca consolidar un espacio provincial de intercambio y actualización profesional, al tiempo que pone el foco en el cuidado integral de las infancias y adolescencias desde una perspectiva que involucra tanto al sistema sanitario como al educativo y comunitario.