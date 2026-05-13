Dolor en Palmira por la muerte de Máximo Paredes, un querido artista circense

La muerte de Máximo “Maxi” Paredes golpeó con fuerza a Palmira. El joven de 21 años perdió la vida luego de un accidente vial ocurrido durante la noche del martes en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas , y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, artistas y vecinos de la ciudad.

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Maxi era ampliamente conocido por su participación en el Circo Berlín, donde trabajaba junto a su familia llevando espectáculos y entretenimiento a distintos lugares. Su vida estaba ligada al arte circense, a los shows y a la animación de fiestas, actividades en las que se había ganado el cariño de mucha gente por su personalidad cercana y carismática.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven alegre, apasionado por lo que hacía y siempre dispuesto a sacar una sonrisa. En cada presentación desplegaba su talento con malabares y distintas rutinas artísticas que cautivaban tanto a niños como a adultos. Su presencia era habitual en eventos y celebraciones, donde rápidamente conectaba con el público.

Desde el entorno del Circo Berlín expresaron un profundo dolor por la pérdida de uno de sus integrantes. El ambiente circense atraviesa horas de tristeza por la partida de un joven que, según señalaron personas cercanas, vivía cada espectáculo con verdadera pasión y dedicación.

También desde Palmira Medios manifestaron sus condolencias y acompañaron a la familia en este difícil momento, destacando el afecto que Maxi había construido en la comunidad.

El accidente

El siniestro ocurrió cerca de las 23:50 del martes y es investigado por personal de Vial San Martín. Según la información policial, el hecho se produjo en la intersección de Cadetes Chilenos y Lencinas, en Palmira, San Martín.

En el lugar colisionaron un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 55 años y una motocicleta Honda Tornado 250 cc manejada por Máximo Paredes.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el automóvil circulaba por calle Cadetes Chilenos mientras que la motocicleta lo hacía por Lencinas. Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en la esquina.

Maxi sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En tanto, el conductor del automóvil no sufrió lesiones. El dosaje realizado indicó 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 28°, Policía Vial San Martín y Policía Científica, mientras avanzan las pericias para determinar la mecánica del hecho.

choque Dolor en Palmira por la muerte de Máximo Paredes, el joven motociclista atropellado que trabajaba en el Circo Berlín.

Una despedida marcada por el dolor

La noticia se expandió rápidamente durante las últimas horas y provocó numerosos mensajes de despedida en redes sociales. Amigos, conocidos y vecinos coincidieron en destacar la humildad, la simpatía y la energía que caracterizaban a Maxi.

Su muerte deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él el mundo del espectáculo y entre tantos chicos y familias que alguna vez lo vieron actuar arriba de un escenario o animando una fiesta.

Palmira despide hoy a un joven artista que había hecho de la alegría su forma de vida.