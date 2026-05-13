Una malargüina con prisión domiciliaria fue acusada de vender droga que le llevaba su hija desde Godoy Cruz

Una mujer que cumplía un arresto domiciliario en Malargüe fue detenida por la Policía federal por, presuntamente, vender droga cuya fuente de abastecimiento sería su hija, que reside en Godoy Cruz.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida por la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, a cargo del fiscal Juan Rodrigo Zelaya, quien siguió la versión inicial sobre una red de transporte y comercialización de estupefacientes operada por una mujer y su hija.

Con esta información, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la brigada de investigaciones de la Policía Federal en el sur provincial comenzara a realizar tareas de inteligencia.

Con el paso de los días, los uniformados lograron reconstruir el modus operandi de las sospechosas: la hija, desde Godoy Cruz, abastecía no solo a su madre sino también a otros puntos de venta al menudeo.

El sábado pasado, con los datos obtenidos, el juez Eduardo Puigdéngolas autorizó seis allanamientos simultáneos (cinco en Malargüe y uno en Godoy Cruz).

El procedimiento fue liderado por la Unidad San Rafael de la Policía Federal, con el apoyo de delegaciones de San Luis y San Juan, la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo y el perro detector "Aquiles". Como resultado de los procedimientos, los uniformados detuvieron a madre e hija en sus respectivas viviendas y se logró secuestrar casi medio kilo de cocaína, parte en trozos y parte fraccionada.

Además, se encontró marihuana en pequeña cantidad y más de un millón de pesos.

Durante las investigaciones, se constató como agravante que la madre ya cumplía arresto domiciliario en Malargüe por una causa previa de drogas.

El martes, el juez Puigdéngolas dictó la prisión preventiva para ambas mujeres. Debido al incumplimiento de su beneficio anterior, a la madre se le revocó la detención domiciliaria y se ordenó su traslado inmediato a la Unidad 32 (Centro de Detención Judicial de Mendoza), mientras que a la hija se le otorgó la prisión domiciliaria en el norte de la provincia por tener un menor de edad a su cargo.