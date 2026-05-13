Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño de 67 años y lo arrastró por la calle en medio de su fuga

Un hombre de 67 años sufrió heridas de consideración en Las Heras luego de que un automovilista chocara su vehículo estacionado y, tras una discusión, escapara arrastrándolo varios metros. El conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Un grave hecho vial ocurrió este martes por la tarde en Las Heras, donde un hombre de 67 años resultó herido luego de ser arrastrado varios metros por un conductor que escapó tras protagonizar un choque.

El episodio se registró alrededor de las 18.20 en la intersección de calle General Simón Bolívar y Guido Spano, con intervención de efectivos de la Comisaría 36.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como A. E. V., había dejado estacionado su Volkswagen Vento sobre la vía pública cuando fue impactado por un auto blanco, del cual no trascendieron mayores características.

De acuerdo al relato incorporado en la denuncia, tras el choque el conductor descendió del vehículo y mantuvo un intercambio verbal con el damnificado. Sin embargo, segundos después volvió a subir al rodado y escapó del lugar, arrastrando a la víctima aproximadamente 50 metros antes de darse a la fuga hacia el sur.

Personal policial entrevistó al hombre en el lugar, mientras que profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado lo asistieron y diagnosticaron con politraumatismo de tórax de moderado a grave. Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa María.