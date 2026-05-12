El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en la intersección de Avenida Álvarez Condarco y Dorrego, Las Heras. iba con 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre.

Motociclista cayó al asfalto tras "esquivar un gato", pero la Policía descubrió que estaba ebrio y lo detuvo

Un conductor alcoholizado fue aprehendido durante la madrugada de este martes en Las Heras, luego de protagonizar un accidente vial mientras circulaba en moto.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en la intersección de Avenida Álvarez Condarco y Dorrego, donde intervino personal de Policía Vial Gran Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, el hombre circulaba a bordo de una moto marca Appia de 110 cc y aseguró que perdió el dominio del rodado luego de que un gato se atravesara sobre la calzada. Como consecuencia de la maniobra, terminó cayendo sobre el asfalto.

Tras el accidente, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,46 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, la Policía procedió a la aprehensión del conductor y a la retención de la motocicleta, que fue trasladada a la Playa de Secuestros de Las Heras.