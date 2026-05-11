11 de mayo de 2026 - 23:14

Una mujer intentó impedir el robo de su vehículo y fue arrastrada 50 metros en La Matanza

El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y terminó con la mujer hospitalizada por una fractura y lesiones.

Una mujer fue arrastrada sobre el capot durante un violento robo en Ramos Mejía.

Una mujer fue arrastrada sobre el capot durante un violento robo en Ramos Mejía.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer vivió momentos dramáticos en Ramos Mejía luego de intentar impedir el robo de su vehículo subiéndose al capot mientras tres delincuentes escapaban del lugar. El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

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El hecho se produjo minutos antes de las 16 en la calle Rosales al 1150, en el partido de La Matanza. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue sorprendida por tres delincuentes.

Los asaltantes la obligaron a bajar del vehículo y, en un intento desesperado por evitar el robo, la mujer se subió al capot mientras los ladrones comenzaban la fuga.

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La mujer terminó herida y los delincuentes prófugos

Los delincuentes avanzaron alrededor de 50 metros con la víctima aferrada al vehículo. Finalmente, la mujer decidió arrojarse al asfalto para evitar una situación aún más grave.

Como consecuencia de la caída, sufrió una fractura en una pierna y una lesión en el cuero cabelludo. Tras el ataque, personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a la Clínica Juan de Dios.

Según trascendió, la mujer quedó fuera de peligro luego de recibir atención médica. Por otra parte, los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento permanecen prófugos.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 12 de La Matanza, que ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los responsables. En paralelo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Ramos Mejía trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas para avanzar en la causa.

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