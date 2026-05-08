8 de mayo de 2026 - 08:32

Intentaron entrar a robar a una agencia de autos y terminaron detenidos: uno tiene 15 años

El hecho ocurrió cerca de las 2.40 en un comercio ubicado sobre Bandera de los Andes al 2100, en Guaymallén.

Dos sujetos fueron detenidos en Guaymallén tras intentar robar a una agencia de autos; uno de ellos es menor de edad.
  • Dos sujetos fueron detenidos en Guaymallén tras intentar robar a una agencia de autos; uno de ellos es menor de edad.

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Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este viernes cuando intentaban ingresar a un comercio ubicado sobre Bandera de los Andes al 2100, en Guaymallén.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.40 y fue alertado a través de un llamado al 911 que advirtió sobre la presencia de personas en actitud sospechosa en la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 25 observaron a dos individuos dañando las persianas de un local de venta de autos con barretas y elementos cortantes, aparentemente con intenciones de ingresar al comercio.

Los policías lograron aprehender a ambos sospechosos en el lugar. Se trata de un joven de 19 años identificado como L. V. T. y un menor de 15 años.

Posteriormente, las autoridades constataron daños en la estructura del local. El mayor de edad fue trasladado a una dependencia policial, mientras que el adolescente quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°1.

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