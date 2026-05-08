Intentaron entrar a robar a una agencia de autos y terminaron detenidos: uno tiene 15 años

El hecho ocurrió cerca de las 2.40 en un comercio ubicado sobre Bandera de los Andes al 2100, en Guaymallén.

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Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este viernes cuando intentaban ingresar a un comercio ubicado sobre Bandera de los Andes al 2100, en Guaymallén.

El hecho ocurrió cerca de las 2.40 y fue alertado a través de un llamado al 911 que advirtió sobre la presencia de personas en actitud sospechosa en la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 25 observaron a dos individuos dañando las persianas de un local de venta de autos con barretas y elementos cortantes, aparentemente con intenciones de ingresar al comercio.

Los policías lograron aprehender a ambos sospechosos en el lugar. Se trata de un joven de 19 años identificado como L. V. T. y un menor de 15 años.

Posteriormente, las autoridades constataron daños en la estructura del local. El mayor de edad fue trasladado a una dependencia policial, mientras que el adolescente quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°1.