1 de mayo de 2026 - 21:21

Guaymallén: lo detienen en un control y descubren que iba con casi cinco veces el nivel de alcohol permitido

Ocurrió esta tarde. El conductor, que circulaba en un Renault Sandero, arrojó un resultado de 2,18 g/l en el test de alcoholemia.

Conductor detenido en Guaymallén por manejar en estado de ebriedad

Conductor detenido en Guaymallén por manejar en estado de ebriedad

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo de control realizado por personal de la Comisaría 45 de Guaymallén aprehendió a un hombre tras detectar que conducía en un avanzado estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la tarde este viernes, pasadas las 19, en la intersección de las calles Cadetes Chilenos y Santa Rosa.

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Control de alcoholemia en Guaymallén

Según informaron fuentes policiales, los efectivos procedieron a detener la marcha de un automóvil Renault Sandero de color gris. Al interrogar al conductor, identificado por sus iniciales como R.N.D., el personal constató de inmediato que el sujeto presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Policía Vial, quienes realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado del dosaje fue contundente: 2,18 g/l de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente los límites legales permitidos para circular.

Debido a la gravedad de la falta, el personal policial procedió a la aprehensión del conductor conforme a lo estipulado en la Ley 9099 (Código de Contravenciones de la provincia). Tanto el vehículo como el infractor quedaron a disposición de la normativa vigente para las sanciones correspondientes.

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