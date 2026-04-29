Guaymallén recorta la estructura del Concejo Deliberante: cuánto se ahorra y en qué lo invertirá Calvente

El presidente del Concejo Deliberante de Guaymallén , Jonathan Mazuela , anunció que se aplicará una reestructuración significativa de su organigrama para reducir un 60% los cargos políticos que se mantenían. El intendente Marcos Calvente celebró la decisión y explicó adónde irán destinados los fondos.

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“A través de una resolución que presenté hoy, el @cdguaymallen se reorganiza para simplificar, reducir su estructura y mejorar su funcionamiento institucional”, sostuvo el edil a través de su cuenta de X.

Y aseguró que “la medida redefine el esquema organizativo del cuerpo , eliminando superposiciones y niveles jerárquicos innecesarios”.

A través de una resolución que presenté hoy, el @cdguaymallen se reorganiza para simplificar, reducir su estructura y mejorar su funcionamiento institucional. La medida redefine el esquema organizativo del cuerpo, eliminando superposiciones y niveles jerárquicos innecesarios. pic.twitter.com/IbnRy8UZHg

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Como resultado, desde el municipio estiman un ahorro superior a los $500 millones anuales, derivados de la reducción de cargos jerárquicos. Y sostuvieron que los recursos liberados serán reorientados al fortalecimiento del sistema de control y ordenamiento del tránsito en todo el departamento.

Marcos Calvente celebró la decisión y reinvertirá en el tránsito

El intendente Marcos Calvente celebró la decisión de Mazuela, quien cursa su última semana como presidente del HCD, ya que cumplirá su mandato y se elegirán nuevas autoridades con la renovación de seis de las 12 bancas en mayo próximo.

Calvente indicó que “es un ahorro fiscal que tiene que ver únicamente con la reducción de cargos políticos. Entonces, esa plata que se gastaba en pagar los sueldos de esos funcionarios —no son empleados municipales, son funcionarios políticos— que yo me ahorro la puedo invertir y, de hecho, la vamos a reinvertir en servicios municipales”.

Y aseguró que se destinará a un “servicio particularmente crítico ahora, que tiene que ver con el manejo del tránsito”.

Marcos Calvente-1 El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jonathan Mazuela (UCR). Prensa Guaymallén

“Me va a permitir contratar o incrementar el área de tránsito municipal para tener más puntos de control y de manejo del tránsito por los cortes que va a generar la obra del Acceso Este”, sostuvo el jefe comunal.

Además, indicó que Mazuela “entendió muy bien cuál es la lógica de la gestión” y recordó que hace un año, en el Ejecutivo municipal, se redujeron 70 cargos políticos.

“Eso me generó en ese momento un ahorro de cerca de mil millones de pesos. Así que se le suma este ahorro y el Concejo Deliberante, que es uno de los más caros de la provincia de Mendoza, ahora pasa a ser el de menor estructura y uno de los más baratos en funcionar”, aseguró.

“Jonathan me dejó en claro que no se resiente el funcionamiento, con esta estructura reducida al 60% funcionará igual. Así que es una medida que suma por todos lados”, sostuvo.

¿Los sueldos de los concejales se tocan?

Otro concejal de Guaymallén que cumple su mandato es el radical Miqueas Burgoa, recordado por resistir a un proceso de remoción tras una alcoholemia positiva el año pasado.

Antes de despedirse, presentó un proyecto para bajar la dieta del intendente y también la de los concejales. En concreto, propone “reducir el tope del Intendente Municipal (Categoría 69) al setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Gobernador de la Provincia (actualmente en el 95%), y fijar la dieta de los Concejales (Categorías 58 y 59) en el setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Intendente”.

La iniciativa fue cuestionada por dirigentes políticos por el contexto de presentación. El edil la impulsó a un mes de dejar su banca.

Al respecto, Calvente minimizó el proyecto y defendió que tiene una planta de personal “profesionalizada” en el Ejecutivo. Además señaló que los salarios del HCD deben ser discutidos por el propio poder legislativo municipal.

“Probablemente los concejales cobren de manera similar en el área metropolitana. Entiendo que todo está vinculado al sueldo del intendente y no es una definición que necesariamente dé yo; la tienen que discutir en su recinto”, respondió el intendente.

Concejo Deliberante de Guaymallén.jpg Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión. Prensa HCD Guaymallén

Y explicó que “ellos cobran a un nivel similar al de un funcionario municipal, de un director”.

“Creo que el ámbito en el que se tienen que discutir esas cosas —y que se está empezando a discutir— es la reforma de la Constitución y la ley orgánica de las municipalidades, es decir, las cartas orgánicas de cada municipio”, planteó.

Y sostuvo que “ahí se pretende discutir la cantidad de concejales y probablemente sea el ámbito para rediscutir”.

“Inclusive, yo he escuchado opiniones de que tiene que ser ad honorem o cosas por el estilo; me parece que ese es el ámbito en el que se discute. Está fuera del alcance de esta decisión. Lo que propuso Miqueas me parece fuera de término: él propone eso cuando se va”, sostuvo.

Y completó: “El problema es que los funcionarios funcionen. Yo necesito gente profesional en mi equipo y la estoy teniendo, y quiero seguir en esa misma dinámica.”