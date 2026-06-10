Por motivos que se investigan, el neumático se cruzó de carril. El conductor de la moto hizo una maniobra para esquivarlo y se accidentó.

Caos en el Acceso Este: a un camión se le desprendió una rueda y un motociclista salió herido

Un insólito accidente complicó el tránsito durante la mañana de este miércoles en el Acceso Este, en Guaymallén, cuando a un camión de Aguas Mendocinas se le desprendió una rueda mientras circulaba y un motociclista, sorprendido por el neumático que se cruzaba de carril, perdió el control y cayó.

El hecho sucedió cerca de las 6.30, cuando el camión de Aysam se desplazaba de oeste a este por la Ruta Provincial 22, a la altura de Avellaneda. Una de sus ruedas se soltó y cruzó hacia los carriles de la mano contraria.

La situación generó una maniobra de emergencia por parte de un motociclista que circulaba por la zona. Al intentar esquivar la rueda, el hombre perdió el control del rodado y derrapó sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la moto sufrió heridas y debió ser asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) antes de ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.