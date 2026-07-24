Femicidio en Merlo: asesinó a golpes a su mujer y después se suicidó arrojándose a las vías del tren

Una mujer de 50 años fue hallada ahorcada y con signos de golpes en una vivienda del partido bonaerense de Merlo, mientras que su novio, Sergio Rodrigo Cuello de 32 años, el presunto femicida , se arrojó a las vías del tren Sarmiento.

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Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la hermana del supuesto agresor denunció haber hallado muerta a su cuñada, Carina Elizabeth Salcedo , en el domicilio de la calle Formosa al 1500.

La damnificada apareció con golpes en el rostro y una chalina alrededor del cuello, al tiempo que vecinos de la zona declararon que escucharon gritos y discusiones entre la mujer y su pareja durante la noche, momento en que se habría cometido el crimen.

Tras el hecho, Cuello se dirigió hasta el ramal Merlo-Once del tren Sarmiento, se lanzó a las vías y fue arrollado por una formación. Según trascendió, el hombre falleció en el acto.

El presunto femicida se arrojó a las vías del tren Sarmiento tras el crimen.

La hermana de Cuello declaró que fue hasta la casa para avisarle a su cuñada lo sucedido, y fue entonces cuando la encontró sin vida.

Pericias, autopsia y antecedentes del caso

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena para llevar a cabo los análisis de rigor. Por otro lado, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos al hecho.

La UFI 12 del Departamento Judicial de Morón intervino en el caso y lo caratuló como femicidio seguido de suicidio, al tiempo que solicitó la realización de la autopsia a Salcedo.

A su vez, se constató que no se radicaron denuncias por violencia de género contra el aparente femicida, conforme a lo indicado por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo.

Como consecuencia del suicidio del acusado, el servicio del ferrocarril presentó inconvenientes y demoras durante gran parte de la mañana de este jueves, por lo que circuló entre las estaciones de Once y Castelar.