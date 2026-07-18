Capturaron al acusado del brutal crimen de Maipú: lo investigan por femicidio transversal

Tras una intensa búsqueda, este sábado se concretó la detención de Carlos Alberto Zalazar Ábalos (44) en el departamento de Las Heras, quien era intensamente buscado como el principal sospechoso del asesinato de Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53) , ocurrido días atrás en Maipú.

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Sobre Zalazar pesaba un pedido de captura nacional e internacional debido a la gravedad del hecho. Aunque un primer allanamiento en una vivienda precaria de la zona resultó negativo, los efectivos continuaron con patrullajes hasta que localizaron al sospechoso en la vía pública , frente a una casa del barrio Arquitecto Alfaro.

Tras ser aprehendido sin incidentes, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y puesto a disposición del fiscal Oscar Malla, quien subroga la causa durante la feria judicial.

El violento episodio que motivó la búsqueda se registró el pasado 10 de julio en las inmediaciones de las calles La Pampa y Blas Parera, en Maipú. En ese lugar, Hugo Domínguez se encontraba ayudando a su novia a trasladar unos muebles junto a otra mujer.

De forma inesperada, Zalazar apareció en la escena y, según testimonios de testigos, atacó a Domínguez con un cuchillo , dándole dos puñaladas que le provocaron la muerte de manera casi inmediata.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al sitio minutos después, pero solo pudo constatar el fallecimiento del hombre de 53 años.

Femicidio transversal

La principal hipótesis de la Fiscalía de Homicidios es que se trata de un "femicidio vinculado o transversal". Según los investigadores, el agresor habría asesinado a Domínguez con el objetivo de causar un profundo sufrimiento a su expareja, con quien mantenía una relación sumamente conflictiva y a quien ya había amenazado tras enterarse de su nuevo vínculo sentimental.

La saña del atacante no terminó con el homicidio: tras apuñalar a Domínguez, Zalazar se habría dirigido a la vivienda de su expareja para incendiarla antes de darse a la fuga. Actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia policial mientras avanza la causa judicial bajo la figura de homicidio agravado por mediar violencia de género.